La Chine et le Brésil envisagent de créer un fonds d'investissement vert, selon des collaborateurs de Lula

La proposition pourrait être annoncée lors de la visite du président Luiz Inacio Lula da Silva à Pékin la semaine prochaine, bien que des représentants du gouvernement aient déclaré qu'il restait encore quelques détails à régler.

"Je ne sais pas s'il sera possible de l'annoncer, car ces choses sont complexes, mais l'idée est d'avoir un fonds bilatéral ... pour l'investissement dans ce domaine", a déclaré à Reuters Celso Amorim, le principal conseiller de Lula en matière de politique étrangère.

M. Amorim a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'un accord sur les énergies renouvelables soit conclu au cours de la visite de M. Lula, qui prévoit une rencontre avec le président chinois Xi Jinping mardi.

La ministre brésilienne de l'environnement, Marina Silva, qui fera partie de la délégation de Lula, a déclaré que le nouveau fonds en discussion serait utilisé pour récupérer les forêts et développer une économie plus durable, y compris la production d'hydrogène vert.

"Nous espérons que nous pourrons mettre en place un programme de lutte contre le changement climatique qui soit stratégique pour le monde, car il s'agit sans aucun doute de l'un des plus grands défis de l'humanité aujourd'hui", a déclaré Mme Silva à l'agence Reuters.

Le Brésil a déjà reçu un engagement de la part de l'administration du président américain Joe Biden sur la politique climatique et la protection des forêts lors de la visite de Lula à la Maison Blanche le mois dernier, a-t-elle ajouté.

Dans le cas de la Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, Mme Silva s'attend à ce qu'il y ait "un agenda de plus en plus fort sur la question du climat, de la protection des forêts et de la biodiversité".

Mme Silva a toutefois précisé que la Chine ne rejoindrait pas le Fonds pour l'Amazonie, doté d'un milliard de dollars et lancé par la Norvège pour financer le développement durable et protéger la plus grande forêt tropicale du monde, auquel l'Espagne, la France et le Royaume-Uni envisagent de participer et que les États-Unis se sont engagés à soutenir.