La chambre basse du Brésil a approuvé mercredi un nouveau projet de loi sur le cadre fiscal, une victoire majeure pour l'administration du président Luiz Inacio Lula da Silva qui tente d'équilibrer les comptes publics tout en maîtrisant la croissance explosive de la dette.

Les parlementaires ont adopté par 372 voix contre 108 le texte principal du projet de loi qui doit remplacer le plafond de dépenses actuel du Brésil, qui a été enfreint à plusieurs reprises ces dernières années pour permettre des dépenses publiques plus élevées.

Les parlementaires fédéraux ont rejeté tous les amendements susceptibles de modifier le texte principal du projet de loi, qui va maintenant être transmis et voté au Sénat.

Les marchés ont salué cette approbation massive, le real brésilien se renforçant d'environ 0,7 % par rapport au dollar et les contrats à terme sur les taux d'intérêt se négociant à la baisse mercredi.

"La règle actuelle est plus stricte que ce que les versions précédentes du projet de loi suggéraient", a déclaré Marco Caruso, économiste en chef de Banco Original. "Les 372 votes ont également été positifs, car les marchés pourraient commencer à penser qu'il sera plus facile d'adopter une réforme fiscale.

En vertu des nouvelles règles budgétaires, les dépenses publiques ne pourront pas augmenter de plus de 70 % de toute augmentation des recettes, et la croissance des dépenses sera également limitée à un taux de 0,6 % à 2,5 % par an au-dessus de l'inflation.

Si ces objectifs ne sont pas atteints, la croissance des dépenses sera limitée à 50 % de l'augmentation des recettes, à titre de pénalité.

"Il s'agit d'une victoire importante pour le pays", a déclaré Alexandre Padilha, ministre des relations institutionnelles, après le vote, au cours duquel l'administration de gauche de Lula a réussi à obtenir le soutien des partis de droite pour faire passer le projet de loi.

"Cette mesure permettra une croissance durable combinant responsabilité sociale et fiscale", a-t-il ajouté.

Le gouvernement s'attend à ce que la nouvelle règle budgétaire lui permette d'effacer le déficit primaire du pays d'ici 2024, avant d'atteindre un excédent primaire égal à 0,5 % du PIB en 2025 et à 1 % du PIB en 2026.

Le ministre des finances, Fernando Haddad, s'est également réjoui de cette large marge d'approbation, soulignant qu'elle indiquait que le gouvernement devait rechercher un "équilibre" dans ses futurs projets, notamment dans une réforme fiscale très attendue qui devrait être votée par le Congrès dans le courant de l'année.

Les règles remplaceront un plafond de dépenses plus rigide qui limite la croissance des dépenses au taux d'inflation de l'année précédente.

"L'adoption du texte principal a été un grand pas en avant", a déclaré Felipe Salto, économiste en chef du courtier Warren Rena. "Le cadre contient ce qui est nécessaire pour éviter une mauvaise situation fiscale.