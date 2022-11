La compagnie aérienne portugaise TAP réalise de rares bénéfices grâce à l'envolée de ses revenus.

La compagnie publique, qui est en cours de restructuration, a déclaré un bénéfice de 111 millions d'euros (110 millions de dollars) contre une perte de 134,5 millions un an plus tôt.

Les recettes d'exploitation de TAP ont bondi à 1,1 milliard d'euros, contre 444 millions d'euros un an plus tôt, principalement en raison de l'augmentation des tarifs et de l'accroissement de la capacité, la demande de voyages étant revenue en force après la levée des restrictions COVID, et ce malgré une inflation galopante.

Le bénéfice récurrent avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 280 millions d'euros était supérieur aux niveaux pré-pandémiques.

"TAP confirme sa forte performance au troisième trimestre avec tous les paramètres financiers au-dessus des niveaux d'avant la crise, malgré une nouvelle augmentation des coûts du carburant", a déclaré Christine Ourmieres-Widener, directrice générale, dans un communiqué.

Elle a ajouté que, bien que la demande pour le quatrième trimestre reste très forte, "la visibilité pour l'année prochaine reste cependant faible et, compte tenu de l'environnement incertain, il est encore plus crucial de se concentrer sur notre plan stratégique qui a prouvé son efficacité jusqu'à présent".

La restructuration de TAP dans le cadre d'un plan de sauvetage de 3,2 milliards d'euros approuvé par Bruxelles comprend la réduction de sa flotte, la suppression de plus de 2 900 emplois et la réduction des salaires de la plupart des travailleurs jusqu'à 25 %. Elle doit également mettre fin à son activité de maintenance d'avions au Brésil.

Le PDG a déclaré en septembre que TAP atteignait ses objectifs, ce qui la rendait plus attrayante pour un partenaire international potentiel, tandis qu'il appartenait au gouvernement de décider s'il fallait reprivatiser TAP et à quel moment.

Dans le cadre du plan, TAP doit atteindre des résultats d'exploitation positifs en 2023 et un bénéfice annuel net en 2025, en se remettant d'une perte record de 1,6 milliard d'euros en 2021.

(1 $ = 1,0101 euros)