La fusion de 34 milliards de dollars annoncée mardi par le négociant en céréales américain Bunge et la société Viterra, soutenue par Glencore, renforcera la position dominante du plus grand exportateur de céréales et meunier de blé du Brésil, ce qui lui permettra d'exercer une influence sur les agriculteurs dans certaines régions, ont déclaré des experts.

Déjà premier exportateur de maïs et de soja brésiliens, Bunge ajoutera les activités de Viterra, qui s'est classée troisième pour le maïs et septième pour le soja l'année dernière, selon les données de l'agent maritime Cargonave.

L'opération combinée pourrait produire jusqu'à deux fois le volume de Cargill, deuxième au classement, et représenter probablement moins de 12 % de la production brésilienne, a déclaré un cadre d'une grande société de négoce au Brésil.

Il est peu probable que cela déclenche un examen minutieux de la part des autorités de réglementation antitrust, ont déclaré trois initiés de l'industrie, bien que cela puisse être suffisant pour obtenir un effet de levier sur les agriculteurs dans certaines régions du Brésil.

L'impact pourrait être le plus ressenti dans une région agricole du nord-est appelée "Matopiba", où l'expansion rapide s'est traduite par une diminution du nombre de négociants dans certains coins. Le manque de capacité de stockage dans certaines parties de l'État du Mato Grosso, où les céréales sont les plus abondantes, pourrait également réduire l'influence de certains agriculteurs sur un marché plus concentré.

L'association de producteurs de soja Aprosoja n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

L'examen antitrust pourrait être plus probable dans l'industrie brésilienne de la mouture du blé, où Bunge et Viterra détiennent ensemble environ 30 % du marché de la farine, a déclaré une source industrielle. Bunge et M Dias Branco sont les principaux meuniers brésiliens, suivis par J. Macedo et Viterra.

L'association des meuniers du blé, Abitrigo, n'a pas souhaité faire de commentaires.

Il semble y avoir peu de chevauchements dans l'industrie brésilienne de la trituration des graines oléagineuses, selon les données du groupe commercial Abiove data, qui ne mentionne qu'une usine de trituration du soja appartenant à une société détenue par Viterra dans l'État de Mato Grosso do Sul.

Les services de presse de Bunge et de Viterra au Brésil n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. (Reportage d'Ana Mano ; Rédaction de Brad Haynes et Richard Chang)