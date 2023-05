Une fusion du négociant en grains américain Bunge Ltd avec son rival Viterra développerait les activités de l'entité combinée aux États-Unis, au Brésil et en Australie, mais pourrait soulever des problèmes de concurrence dans certaines régions du Canada et de l'Argentine, où les principaux actifs de traitement des oléagineux se chevauchent, selon les analystes.

La semaine dernière, des sources ont déclaré que Bunge et Viterra, propriété de Glencore Plc, étaient en pourparlers en vue d'une méga-opération potentielle qui consoliderait davantage le commerce agricole mondial et rapprocherait Bunge, à l'échelle mondiale, de ses principaux rivaux Archer-Daniels-Midland Co et Cargill Inc.

"La combinaison de Bunge et de Viterra dans des régions comme l'Amérique du Nord et l'Europe renforcerait certainement la présence de l'entreprise combinée dans ces régions et la mettrait sur un pied d'égalité avec ADM", a déclaré Seth Goldstein, analyste des actions chez Morningstar.

"Bunge est déjà le leader en Amérique du Sud. C'est une région où il pourrait être nécessaire de procéder à des cessions si un accord devait être conclu afin de s'assurer qu'il y a toujours de la concurrence", a-t-il ajouté.

J.P. Morgan Equity Research a estimé que la capitalisation boursière de l'entreprise combinée serait d'environ 25 milliards de dollars, contre 38,9 milliards de dollars pour ADM.

Aux États-Unis, les activités d'achat et de vente de céréales de Viterra se sont développées grâce à l'achat de Gavilon l'année dernière. Selon un analyste, une fusion renforcerait les activités d'exportation de céréales et de transformation d'oléagineux de Bunge dans une région où sa présence est moins importante que celle d'ADM et de Cargill.

Bunge a vendu 35 de ses silos à grains américains à Zen-Noh Grain Corp en 2020, dans le cadre de sa politique de réduction des actifs sous-performants. L'intégration du réseau d'approvisionnement en céréales de Gavilon contribuerait à alimenter les neuf usines américaines de transformation des oléagineux de Bunge et ses deux terminaux d'exportation sur la côte du Golfe du Mexique et dans le nord-ouest du Pacifique.

Toutefois, au Canada, les activités des deux sociétés se chevauchent quelque peu dans le domaine de la trituration, qui consiste à acheter du canola aux agriculteurs et à le transformer en huile végétale et en aliments pour le bétail.

Bunge est le plus grand transformateur d'oléagineux au monde.

Bunge et Viterra triturent chacune le canola dans les Prairies canadiennes - y compris dans des usines très proches les unes des autres dans le sud du Manitoba - ainsi que dans l'est du Canada. Selon certains analystes, les autorités antitrust pourraient exiger que certains de ces actifs soient cédés avant d'approuver la fusion.

Le Bureau de la concurrence du Canada s'est refusé à tout commentaire.

Selon les analystes, l'union des deux entreprises donnerait naissance à un exportateur dominant au Brésil et à un triturateur de soja de premier plan en Argentine.

L'année dernière, Bunge a été le plus grand exportateur de maïs et de soja du Brésil, première source mondiale de cultures de base pour la fabrication d'aliments pour animaux et de biocarburants, selon les données de l'agent maritime Cargonave. Viterra était le troisième exportateur de maïs et le septième expéditeur de soja.

Ensemble, ces entreprises représentaient environ 23,7 % des exportations de maïs du Brésil en 2022 et 20,9 % des exportations de soja du Brésil, selon les données de Cargonave.

Toutefois, l'analyse de l'agence antitrust brésilienne CADE se concentrerait sur les effets d'une fusion potentielle sur le marché intérieur, a déclaré l'avocat antitrust Vicente Bagnoli, basé à Sao Paulo, qui n'est pas impliqué dans l'opération.

"Je pense que la CADE ne bloquerait pas cette opération parce qu'il y a d'autres concurrents sur le marché", a-t-il déclaré.

Les autorités de régulation pourraient se concentrer sur la part dominante de l'entreprise fusionnée dans la transformation du soja en Argentine, premier exportateur mondial de farine et d'huile de soja, bien que l'étude de Goldman Sachs ait noté que cette capacité resterait inférieure à 25 % du marché.

La Commission nationale argentine de défense de la concurrence s'est refusée à tout commentaire.

Une fusion permettrait à Bunge d'accroître sa capacité physique de stockage et de manutention des céréales en Australie, grand exportateur de blé, où la société n'exploite actuellement que deux silos à grains et un terminal portuaire dans l'ouest du pays. Viterra possède 55 sites de stockage en Australie-Méridionale et dans l'ouest de l'État de Victoria, ainsi que six terminaux d'exportation de céréales en vrac.

Le mariage réunirait également Bunge, le plus grand producteur de farine d'oléagineux au monde, et Viterra, le plus grand importateur de farine de protéines d'Australie.

En Ukraine, premier producteur mondial de tournesol et premier fournisseur d'huile de tournesol, la nouvelle entité Bunge-Viterra posséderait trois usines de transformation des graines oléagineuses dans le sud et l'est du pays, à Kharkiv, Dnipro et Mykolaiv.