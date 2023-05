Des policiers brésiliens et des agents de protection de l'environnement sont tombés dans une embuscade tendue par des chercheurs d'or illégaux dans la réserve indigène des Yanomami, en Amazonie, lundi, et quatre mineurs ont été abattus lors de l'échange de coups de feu, selon un communiqué du gouvernement.

Le ministère de l'environnement a déclaré que son équipe avait été attaquée alors qu'elle s'apprêtait à démanteler un camp d'exploitation minière sauvage dirigé par une bande criminelle organisée.

Les autorités brésiliennes tiennent à montrer qu'elles sont sérieuses dans leurs efforts pour expulser le reste des mineurs sauvages de la réserve, à la suite de l'assassinat d'un Yanomami.

Des chercheurs d'or ont tué un homme et en ont grièvement blessé deux autres lors d'une attaque samedi sur le territoire des Yanomami, où les autorités expulsent les mineurs illégaux qui ont envahi la plus grande réserve indigène du Brésil, dont la superficie équivaut à celle du Portugal.

Selon la ministre des populations indigènes, Sonia Guajajara, environ 80 % des quelque 20 000 chercheurs d'or qui avaient envahi la réserve ont été expulsés et ceux qui sont encore sur place résistent de plus en plus violemment à leur expulsion.

La ministre de l'environnement, Marina Silva, a déclaré que 300 camps de mineurs avaient été démantelés et que 20 avions et un hélicoptère avaient été détruits par les agents de l'agence de protection de l'environnement Ibama, qui continue à rechercher les mineurs restants avec l'aide de la police.

Le président Luiz Inacio Lula da Silva s'est engagé, lors de son entrée en fonction en janvier, à éliminer les mineurs, dont la présence a provoqué une crise humanitaire, propageant des maladies et provoquant la malnutrition chez les Yanomami en réduisant leur gibier et en empoisonnant les rivières.

Une opération de répression à grande échelle a été lancée en février et la plupart des mineurs ont commencé à partir ou ont été contraints de le faire.

Lula a promis une tolérance zéro pour l'exploitation minière sur les terres indigènes protégées par la Constitution et l'agence de protection de l'environnement prévoit des opérations d'expulsion dans cinq autres réserves où l'exploitation forestière et minière illégale a augmenté sous l'ancien président Jair Bolsonaro.