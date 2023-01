La police brésilienne effectue des raids liés aux émeutes du 8 janvier à Brasilia

La police a déclaré que l'opération visait à "identifier les personnes qui ont participé aux émeutes, les ont financées ou les ont encouragées", et comprenait huit mandats d'arrêt préventifs et 16 mandats de perquisition et de saisie dans cinq États et à Brasilia.

Ils n'ont pas divulgué les noms des personnes visées par l'opération, mais ont déclaré qu'elles faisaient l'objet d'une enquête pour les crimes d'"abolition violente de l'État de droit, coup d'État, dommages qualifiés, association criminelle, incitation, destruction et détérioration de biens spécialement protégés".

Le 8 janvier, des milliers de partisans de Bolsonaro ont envahi et saccagé le bâtiment du Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême dans la pire attaque contre les institutions de l'État depuis le retour du Brésil à la démocratie dans les années 1980.

Les derniers mandats ont été ordonnés par la Cour suprême, a déclaré la police, notant que les enquêtes resteraient en place et que l'opération nouvellement lancée deviendrait permanente.

La police fédérale a ajouté qu'elle fournirait des mises à jour régulières sur le nombre de mandats judiciaires émis et de personnes arrêtées.