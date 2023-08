Selon une étude publiée mardi par le Credit Suisse et UBS, la richesse mondiale, mesurée par les actifs détenus par les particuliers, qu'il s'agisse de biens immobiliers ou d'actions, devrait augmenter de 38 % d'ici à 2027, principalement sous l'impulsion des marchés émergents.

Le rapport annuel Global Wealth Report, qui évalue le patrimoine de 5,4 milliards d'adultes sur 200 marchés, indique que la richesse mondiale atteindra 629 000 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Ces perspectives optimistes interviennent alors que l'année 2022 a enregistré la première baisse de la richesse nette des ménages dans le monde depuis la crise financière mondiale de 2008.

En termes nominaux, la richesse privée nette a diminué de 2,4 % l'année dernière, la perte étant concentrée dans les régions les plus prospères telles que l'Amérique du Nord et l'Europe, selon le rapport. L'appréciation du dollar américain a joué un rôle important.

La Russie, le Mexique, l'Inde et le Brésil ont enregistré les plus fortes augmentations de richesse l'année dernière. Le rapport prévoit que la richesse dans les économies émergentes, y compris les pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), augmentera de 30 % d'ici 2027.

Il s'attend à ce que les nouvelles augmentations dans les marchés émergents contribuent à réduire les inégalités de richesse au niveau mondial dans les années à venir.

L'année dernière, ce sont les actifs financiers qui ont le plus reculé, contrairement aux actifs non financiers tels que l'immobilier, qui ont bien résisté.

Sur une base individuelle, cela signifie que les adultes ont perdu 3 198 dollars à la fin de l'année dernière.

Toutefois, "la richesse médiane mondiale, qui est sans doute un indicateur plus significatif de la situation de l'individu type, a en fait augmenté de 3 % en 2022, contrairement à la baisse de 3,6 % de la richesse par adulte", indique le rapport.

La richesse médiane a été multipliée par cinq au cours de ce siècle, en grande partie grâce à la croissance rapide de la richesse en Chine. (Reportage de Noele Illien ; Rédaction de Jan Harvey)