Le Brésil publiera une proposition de cadre fiscal avant le voyage de Lula en Chine

"Je ne l'ai pas encore vu. J'ai eu un premier entretien avec Haddad, et il allait le préparer. Dès qu'il l'aura préparé, je le verrai", a déclaré Lula à la sortie d'un déjeuner avec les hauts responsables de la marine.

"Il faut que ce soit avant le voyage, même si Haddad voyagera avec moi.

Les nouvelles règles budgétaires sont attendues avec impatience par les investisseurs après que Lula a décroché l'approbation du Congrès pour un paquet de dépenses de plusieurs milliards qui contourne le plafond constitutionnel pour répondre aux promesses de campagne.

M. Haddad a indiqué que les nouvelles règles seraient probablement une mesure clé pour équilibrer les recettes et les dépenses et créer un espace pour réduire les taux d'intérêt, étant donné que le taux de référence du pays se situe à 13,75 %, son plus haut niveau depuis six ans, ce qui a été critiqué à plusieurs reprises par M. Lula pour avoir augmenté les coûts d'emprunt.

Plus tôt, M. Haddad a déclaré que sa proposition était maintenant "au palais présidentiel", mais n'a pas fourni d'autres détails.

Mardi, M. Haddad a présenté la proposition au vice-président Geraldo Alckmin et a déclaré que ce dernier avait eu une "très bonne" réaction à l'égard du plan.

Ses remarques aux journalistes à Brasilia sont intervenues après que CNN Brasil a rapporté qu'il avait remis le cadre à Lula, une étape clé pour que la proposition aille de l'avant puisque Haddad avait précédemment déclaré que Lula aurait le dernier mot à ce sujet.