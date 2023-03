Le Brésilien Haddad affirme que le taux d'intérêt élevé est le principal problème du pays

Dans une interview accordée au portail d'information UOL, il a déclaré qu'il pensait que c'était la bonne voie à suivre, plutôt que de modifier les objectifs d'inflation de la banque centrale.

Le taux d'intérêt de référence du Brésil est actuellement à son plus haut niveau depuis six ans, soit 13,75 %, ce qui, selon M. Haddad, cause un "problème de crédit", bien qu'il n'ait pas donné plus de détails.

La reprise de la taxe sur le carburant signale un engagement en faveur de la viabilité des comptes publics, aidant ainsi les décideurs à réduire les taux, a déclaré M. Haddad, soulignant qu'en fin de compte, la décision appartient toujours à la banque centrale.

Le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva a également critiqué publiquement et à plusieurs reprises le niveau des taux d'intérêt compte tenu du ralentissement de l'inflation, affirmant que les objectifs d'inflation actuels sont trop bas et nuisent à la croissance économique.

Mais M. Haddad a déclaré que la modification des objectifs n'était pas la solution.

"Nous allons récupérer le budget public du point de vue des recettes et des dépenses afin de créer rapidement un espace pour réduire les taux d'intérêt", a-t-il déclaré. "L'objectif d'inflation ne sera pas ce qui fera baisser le taux d'intérêt".

M. Haddad a également déclaré que le nouveau cadre fiscal du pays pourrait être présenté avant la prochaine décision politique de la banque centrale, le 22 mars.

Les nouvelles règles fiscales sont très attendues après que Lula ait décroché l'approbation du Congrès pour un paquet de dépenses de plusieurs milliards qui contourne le plafond constitutionnel pour répondre aux promesses de la campagne.