Le Brésilien Haddad s'engage à "rétablir" les comptes publics dans son premier discours en tant que ministre des finances.

Ancien maire de Sao Paulo, M. Haddad a pris ses fonctions avec le défi de présenter un cadre fiscal crédible après que le Congrès ait adopté un paquet augmentant le plafond des dépenses du Brésil afin d'accroître les dépenses sociales et de respecter les promesses de campagne de Lula.

Dans son premier discours en fonction, M. Haddad a déclaré que le gouvernement n'accepterait pas le déficit primaire "absurde" de 220 milliards de réals (41,19 milliards de dollars) prévu dans le budget de cette année, indiquant qu'il s'efforcerait de le réduire.

Il a ajouté qu'il travaillerait avec "toute son attention" au redressement des comptes publics tout en luttant contre l'inflation, promettant d'envoyer au Congrès la proposition d'un nouvel ancrage fiscal au cours du premier semestre de l'année en cherchant à assurer la viabilité de la dette publique.

Haddad n'a pas mentionné la décision de Lula, la veille, de prolonger une coûteuse exonération fiscale sur les carburants.

Avant de prendre ses fonctions, Haddad avait déclaré que cette mesure - dont l'impact annuel est de 52,9 milliards de reais - ne serait pas prolongée.

Les incertitudes fiscales au Brésil, la plus grande économie d'Amérique latine, ont retardé les paris du marché concernant le début de l'assouplissement monétaire, qui contribuerait à enflammer l'activité intérieure dans un scénario de ralentissement mondial.

Avocat titulaire d'une maîtrise en économie et d'un doctorat en philosophie, M. Haddad a été considéré avec méfiance par le marché par crainte de dépenses incontrôlées dans un pays déjà très endetté par ses pairs émergents.

Il a cherché à dissiper ces inquiétudes lundi, en déclarant que l'harmonisation des politiques fiscales et monétaires se ferait "à coup sûr" et que les autorités fiscales et monétaires devraient s'entendre pour trouver un équilibre.

"Nous ne sommes pas ici pour des aventures", a-t-il déclaré.

Selon M. Haddad, le gouvernement cherchera à démocratiser l'accès au crédit et à établir un système fiscal plus transparent, "plus juste et plus simple".

(1 $ = 5,3416 reais)