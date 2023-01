Le Brésilien Lula affirme que les services de renseignement ont échoué avant les émeutes de Brasilia

Ces nouvelles remarques interviennent alors que les critiques de Lula à l'égard de l'armée s'intensifient, le commandant en chef l'ayant condamnée ces derniers jours pour ne pas avoir agi contre les émeutes des partisans de Bolsonaro.

"Nous avons commis une erreur élémentaire : mes renseignements n'existaient pas (ce jour-là)", a déclaré Lula dans une interview à la chaîne de télévision GloboNews. "Nous avons des services de renseignement de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de l'ABIN (l'agence de renseignement du Brésil) ; aucun d'entre eux ne m'a averti."

Lula avait précédemment déclaré qu'il soupçonnait une collusion de "personnes des forces armées" dans l'insurrection, au cours de laquelle plusieurs milliers de partisans de Bolsonaro ont envahi et saccagé le bâtiment du Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême.

"J'ai eu l'impression que c'était le début d'un coup d'État", a déclaré Lula à propos de l'émeute.

Le président a souligné qu'il souhaitait maintenir des relations civilisées avec les forces armées brésiliennes, mais a noté qu'elles ne devaient pas être politisées. Il doit rencontrer les commandants de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air plus tard dans la semaine.

"Je ne veux pas avoir de problèmes avec les forces, ni elles avec moi. Mais ceux qui veulent s'impliquer dans la politique devraient enlever l'uniforme, démissionner de leur poste et ensuite entrer en politique", a déclaré Lula.

Plus tôt cette semaine, il a renvoyé plus de 50 officiers militaires qui gardaient la résidence présidentielle et le bureau du conseiller à la sécurité nationale, exprimant sa méfiance à leur égard après l'insurrection de Brasilia.

RENCONTRE AVEC BIDEN

Dans l'interview, Lula a réitéré qu'il rencontrerait le président américain Joe Biden à Washington le 10 février, après avoir reçu une invitation lorsque les dirigeants des deux plus grandes démocraties de l'hémisphère occidental ont discuté au téléphone des émeutes de Brasilia.

L'insurrection brésilienne ressemble à l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain par des partisans de l'ancien président Donald Trump.

Reuters a rapporté en exclusivité la semaine dernière que les parlementaires américains et brésiliens cherchaient des moyens de coopérer dans le cadre d'une enquête sur les violentes manifestations qui se sont déchaînées à Brasilia.

"Je veux discuter avec Biden de la façon dont la démocratie se porte dans le monde, de ce qui se passe ici et là", a déclaré Lula, ajoutant qu'il demanderait également à son homologue américain comment lui, Biden, faisait face à la force des forces de droite.

Le président brésilien a déclaré qu'il devait également rencontrer le chancelier allemand Olaf Scholz au Brésil plus tard dans le mois, comme Reuters l'a rapporté pour la première fois le mois dernier.