Le Brésilien Lula promet aux électeurs évangéliques qu'il respectera la liberté de religion

Dans une lettre publique adressée aux évangéliques brésiliens, Lula a déclaré qu'il était personnellement opposé à la légalisation de l'avortement et que son gouvernement laisserait le Congrès décider de cette question.

Lula a déclaré que son message, à moins de deux semaines d'un second tour contre le président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro, était motivé par les mensonges de campagne diffusés par son rival qui préviennent les électeurs qu'un gouvernement Lula fermerait les églises et réduirait les libertés religieuses.

"Mon gouvernement n'adoptera aucune politique qui porte atteinte à la liberté religieuse ou qui crée des obstacles au libre fonctionnement des églises", a-t-il déclaré.

La course à la présidence du Brésil s'est réduite à un écart de 4 points de pourcentage entre le favori de la gauche, Lula, et le président sortant, Bolsonaro, et ils sont maintenant statistiquement à égalité, selon un sondage publié mercredi.

Lula a déclaré que l'utilisation des croyances religieuses à des fins politiques lors de la campagne électorale était un "triste scandale" et il a juré de ne jamais utiliser la religion à des fins politiques ni de violer la séparation de l'église et de l'État.

Son adversaire, Bolsonaro, bénéficie d'un fort soutien de la part des églises évangéliques brésiliennes, qui connaissent une croissance rapide, en raison de son programme conservateur fondé sur les valeurs pro-vie et familiales, et du rejet du mariage homosexuel et de la légalisation des drogues.

Un Brésilien sur quatre serait aujourd'hui évangélique dans ce pays majoritairement catholique. Selon un récent sondage de PoderData, 62 % des électeurs évangéliques sont pour Bolsonaro, et seulement 38 % pour Lula, qui a le soutien de 51 % des catholiques.

Lula, qui a gouverné le Brésil de 2003 à 2010, a déclaré qu'il a toujours maintenu un respect absolu de la liberté de religion pendant ses huit années de présidence, en adoptant des lois et des décrets protégeant la diversité religieuse.

"Le peuple brésilien sait que je me suis occupé, avec une affection particulière, des plus pauvres et, avec les bénédictions de Dieu, mon gouvernement a contribué à améliorer la vie de millions de familles", a déclaré l'ancien président.