L'économie brésilienne a rebondi plus que prévu au premier trimestre, grâce à la vigueur du secteur agricole, ce qui ouvre la voie à des perspectives annuelles plus favorables, même si l'on s'attend toujours à ce que les taux d'intérêt élevés entraînent un ralentissement brutal.

Le produit intérieur brut (PIB) du pays a augmenté de 1,9 % au cours des trois mois précédant le mois de mars, après une contraction révisée de 0,1 % au cours du trimestre précédent, selon les données de l'agence gouvernementale de statistiques IBGE publiées jeudi.

Le real brésilien a gagné 0,8 % par rapport au dollar américain au début de la séance, à la suite de ces données surprenantes.

La performance du premier trimestre soulève des risques de hausse pour la projection récemment révisée de 1,9 % de croissance du PIB en 2023, a déclaré le ministère des finances dans un communiqué.

Le ministère avait anticipé les effets positifs d'une performance agricole plus forte que prévu et d'un secteur des services plus robuste en raison des politiques gouvernementales qui augmentent le revenu disponible.

La croissance du trimestre précédent a dépassé la prévision médiane de 1,3 % d'un sondage Reuters auprès des économistes, en grande partie grâce à un bond de 21,6 % de l'agriculture. Le secteur des services a progressé de 0,6 %, tandis que l'industrie a reculé de 0,1 %.

Du côté de la demande, la consommation des ménages a augmenté de 0,2 %, tandis que les dépenses publiques ont progressé de 0,3 %.

Par rapport à l'année précédente, la plus grande économie d'Amérique latine a connu une croissance de 4,0 % au premier trimestre, ce qui est également supérieur à l'expansion prévue de 3,0 %.

Le président Luiz Inacio Lula da Silva a critiqué la banque centrale pour avoir maintenu son taux d'intérêt de référence à 13,75 %, son plus haut niveau depuis six ans, malgré la baisse de l'inflation, arguant que des coûts d'emprunt aussi élevés entravent l'activité économique.

Lucas Toro, analyste en chef chez Toro Investimentos, a déclaré qu'en dépit d'un PIB meilleur que prévu au début de l'année, il s'attend toujours à ce que les réductions de taux commencent au second semestre en raison de signes d'inflation plus bénins.

Le directeur de la banque centrale, Roberto Campos Neto, a reconnu en début de semaine que l'économie surprenait à la hausse et qu'il prévoyait un ralentissement de l'inflation de base qui devrait se poursuivre.

Avant même les chiffres du premier trimestre, les économistes privés interrogés chaque semaine par la banque centrale ont également amélioré leurs estimations du PIB, prévoyant une croissance de 1,26 %, ce qui représente néanmoins une forte décélération par rapport à l'augmentation de 2,9 % enregistrée en 2022.

"Pour le reste de l'année, on s'attend à une plus grande stabilité du PIB, en ressentant les effets du resserrement monétaire de la banque centrale, la dissipation des effets agroalimentaires, qui sont plus concentrés au premier trimestre, et le scénario externe d'une croissance plus faible", a déclaré Rafael Perez, économiste chez Suno Research.