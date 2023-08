Le sidérurgiste brésilien CSN ne fera pas d'offre pour U.S. Steel, car il s'agit d'une cible trop importante, a déclaré mercredi son PDG Benjamin Steinbruch, bien que son entreprise soit toujours intéressée par une expansion sur le marché nord-américain.

Lors d'un événement organisé par le prêteur Santander Brasil à Sao Paulo, M. Steinbruch, qui est également actionnaire majoritaire de CSN, a déclaré à Reuters que l'entreprise était intéressée par une expansion aux États-Unis, mais qu'elle se concentrait sur des cibles d'acquisition plus petites.

"Nous ne sommes pas intéressés par une offre pour U.S. Steel. Il s'agit d'un actif trop important et nous sommes déterminés à réduire notre effet de levier", a déclaré le dirigeant, démentant les rumeurs de marché concernant l'entrée dans la course à U.S. Steel.

En 2018, l'entreprise brésilienne a vendu une aciérie aux États-Unis à Steel Dynamics pour 400 millions de dollars et possède toujours une aciérie en Allemagne, où elle produit de l'acier long.

CSN a terminé le deuxième trimestre avec un effet de levier, mesuré par le ratio dette nette/EBITDA à 2,78 fois, contre 1,31 un an plus tôt. L'entreprise a pour objectif de réduire cet effet de levier à une valeur comprise entre 1,75 et 1,95.