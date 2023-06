Le chef de la banque centrale du Brésil, Roberto Campos Neto, a exprimé vendredi son opposition à la création d'une monnaie commune, déclarant qu'à l'ère de la numérisation, il n'est pas nécessaire d'avoir une monnaie partagée pour ses prétendus avantages.

"C'est une très vieille idée qui résout un problème qui n'existe plus", a-t-il déclaré lors d'un événement organisé par Valor Capital Group,

"Si vous croyez aux progrès des paiements numériques, de la numérisation et de la tokenisation des processus, vous n'avez pas besoin d'une monnaie commune pour obtenir les effets en termes de commerce et d'efficacité qu'une monnaie commune défend, et je ne sais même pas si elle existe."

Ses remarques font suite au récent plaidoyer du président Luiz Inacio Lula da Silva pour que le groupe des BRICS, composé des principales économies émergentes, envisage d'adopter une monnaie commune à des fins commerciales, réduisant ainsi leur dépendance à l'égard du dollar.

M. Campos Neto a mis l'accent sur le potentiel des solutions numériques pour offrir des alternatives efficaces.

Il a réitéré son opposition à la proposition d'une monnaie commune entre le Brésil et l'Argentine, qui avait déjà été évoquée par le gouvernement.

Selon M. Campos Neto, une monnaie commune mélangerait les caractéristiques des deux pays, ce qui entraînerait un mélange de leurs taux d'intérêt et d'inflation respectifs, qui se situent actuellement à des niveaux très différents.

Nous devrions avoir un ministre "numérique", quelqu'un devrait réfléchir à des solutions numériques", a-t-il ajouté.

En ce qui concerne la monnaie convertible, il a déclaré qu'elle faisait partie des plans de la banque, mais il a souligné la nécessité d'une approche progressive, affirmant que l'adoption d'une monnaie par d'autres nations devrait être la conséquence d'autres facteurs plutôt que la cause elle-même.

M. Campos Neto a également déclaré que la monnaie numérique de la banque centrale du pays (CBDC), qui passe par une phase pilote et est basée sur des dépôts tokenisés, ouvre la voie à un système d'intermédiation financière plus orienté vers le numérique et plus compétitif.

Il a défendu le fait que la CBDB du Brésil est beaucoup plus facile à réglementer que d'autres formes de CBDC puisque les dépôts bancaires tokenisés seront soumis aux mêmes réglementations que celles qui régissent les dépôts traditionnels.