Une deuxième adolescente est décédée à la suite d'une fusillade dans une école du sud du Brésil, a annoncé l'hôpital mardi.

La première victime, Karoline Verri Alves, 17 ans, a été confirmée morte sur place après qu'un tireur est entré dans l'école de la ville de Cambe, dans l'État du Parana, pour perpétrer l'attaque de lundi.

Luan Augusto, 16 ans, a reçu une balle dans la tête et a été transporté à l'hôpital dans un état critique. L'hôpital universitaire de Londrina a déclaré mardi qu'il était décédé à la suite d'un arrêt cardiaque aux premières heures de la journée.

Selon les médias locaux, les deux victimes se fréquentaient.

La police a arrêté l'auteur présumé de l'agression, un ancien élève de 21 ans de l'école publique Professora Helena Kolody. Le gouvernement a déclaré qu'il était entré dans ses locaux en disant qu'il voulait demander son dossier scolaire.

Le gouverneur du Parana, Ratinho Junior, a décrété trois jours de deuil.

Les attaques contre les écoles sont en augmentation au Brésil. En avril, un homme armé d'une petite hache a escaladé un mur pour pénétrer dans une crèche du sud du Brésil et a tué quatre enfants. En mars, dans une école de Sao Paulo, un élève de 13 ans a poignardé à mort un enseignant et en a blessé cinq autres.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré qu'il était essentiel que le pays trouve un moyen de construire la paix dans les écoles.

"Encore une jeune vie emportée par la haine et la violence que nous ne pouvons plus tolérer dans nos écoles et dans la société", a déclaré M. Lula dans un message sur Twitter.