Le géant de la mode en ligne Shein étudie la possibilité de construire une usine au Mexique pour en faire l'un de ses centres de production en dehors de la Chine, ont déclaré à Reuters des sources au fait du dossier, alors que l'entreprise fait face à une surveillance accrue de la part des parlementaires américains et cherche à étendre sa présence en Amérique latine.

L'usine, qui fabriquera des produits Shein et s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le détaillant pour localiser la production, pourrait raccourcir les temps utiles et réduire les coûts de distribution pour les clients d'Amérique latine. En avril, Shein a annoncé son intention de créer un réseau de fabrication au Brésil pour servir de base à sa clientèle mondiale.

Shein a été fondée en Chine et y fabrique la plupart de ses produits, mais elle cherche à se diversifier. L'entreprise vend des robes à 10 dollars et des hauts à 5 dollars et a pris des parts de marché à d'autres détaillants de mode abordable.

Aujourd'hui basée à Singapour, Shein est en concurrence avec Temu, de PDD Holdings, qui vend aux États-Unis des articles à bas prix allant de l'habillement à l'électronique en provenance de Chine.

Shein et Temu font l'objet d'un examen de plus en plus minutieux de la part du Congrès américain en raison de ce que certains parlementaires décrivent comme une exploitation des lois commerciales américaines. Shein a également été critiquée sur des marchés tels que l'Inde et le Brésil pour ses liens avec la Chine dans la chaîne d'approvisionnement.

L'emplacement définitif du site mexicain n'a pas encore été décidé, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont privées.

Shein utilisera les fonds de sa récente levée de fonds de 2 milliards de dollars auprès d'investisseurs tels que Mubadala et Sequoia China pour son expansion, alors qu'elle envisage une introduction en bourse aux États-Unis. Malgré une valorisation réduite à 66 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, le détaillant affiche toujours une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 40 %, a ajouté l'une des sources.

Shein a refusé de commenter l'expansion, mais a déclaré qu'elle s'engageait à localiser ses produits au fur et à mesure qu'elle s'implantait sur de nouveaux marchés.

"La stratégie de localisation de SHEIN nous permet de réduire les temps utiles aux clients tout en élargissant la variété des produits et en soutenant les économies locales", a déclaré Marcelo Claure, président de SHEIN Latin America, dans un communiqué envoyé par courriel.

Shein "continue d'explorer les options de nearshoring", a-t-il ajouté, faisant référence à une fabrication plus proche du point de vente.

Shein a récemment proposé une plateforme de marché en ligne au Brésil, permettant aux commerçants tiers de vendre leurs propres marchandises sur l'appli et le site web de Shein. Une place de marché similaire devrait être lancée aux États-Unis avant d'être déployée à l'échelle mondiale.

L'usine mexicaine à venir n'accueillera pas d'articles provenant de vendeurs tiers, ont indiqué les sources. M. Claure a confirmé que Shein envisageait d'appliquer son "modèle de place de marché à d'autres marchés d'Amérique latine".

En avril, une commission fédérale a publié un rapport critiquant Shein et Temu pour leur utilisation de minimis, une exemption commerciale qui permet aux entreprises d'éviter les droits de douane en expédiant des colis d'une valeur inférieure à 800 dollars directement aux clients américains. Le rapport reproche également à Shein de s'approvisionner en coton dans la région chinoise du Xinjiang, interdite aux États-Unis en raison de ses liens avec le travail forcé des Ouïghours.

Shein a nié que ses produits provenaient de la région du Xinjiang. Temu n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires mercredi.

En mai, un groupe bipartisan de deux douzaines de représentants américains a demandé à la Securities and Exchange Commission de décrocher l'introduction en bourse de Shein jusqu'à ce que l'entreprise vérifie qu'elle n'a pas recours au travail forcé, a rapporté Reuters.

Un autre groupe bipartisan de représentants américains a également envoyé une lettre à Shein pour lui faire part de ses inquiétudes concernant le travail forcé et son utilisation de la règle "de minimis".

"Nous coopérons volontairement avec la commission et nous nous engageons à travailler ensemble sur cette question", a déclaré un porte-parole de Shein, ajoutant que l'entreprise "s'engage à respecter les droits de l'homme et à se conformer aux lois et réglementations locales sur chaque marché où elle opère".

Shein a déjà déclaré qu'elle ne tolérait pas le travail forcé et qu'elle exigeait de ses fournisseurs qu'ils respectent les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail.

Des groupes de défense des droits et des gouvernements ont accusé la Chine de recourir au travail forcé et à l'internement de la minorité ethnique majoritairement musulmane de la région du Xinjiang. Pékin nie toute violation des droits de l'homme.