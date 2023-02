Le gouvernement central du Brésil dépasse les attentes avec un excédent budgétaire record en janvier

Le gouvernement central, composé du Trésor, de la banque centrale et de la sécurité sociale, a déclaré un excédent budgétaire primaire de 78,3 milliards de reais (15 milliards de dollars) en janvier, dépassant la prévision médiane d'un excédent de 60,9 milliards de reais dans un sondage Reuters.

Il s'agit du meilleur résultat nominal pour le mois depuis 1997, stimulé par des revenus plus élevés dans le cadre d'une augmentation des taxes sur les revenus du capital, alors que le taux d'intérêt de référence Selic du pays a été augmenté de manière agressive pour contrôler les pressions inflationnistes, ce qui a entraîné une collecte plus importante sur les fonds à revenu fixe et les obligations.

Après avoir fait passer son taux de référence d'un plancher record de 2 % en mars 2021, la banque centrale a interrompu son cycle de resserrement en septembre, le maintenant à 13,75 %.

Bien que l'excédent primaire du gouvernement central ait atteint 54,5 milliards de reais en 12 mois, le déficit primaire du budget de cette année, le premier sous la présidence de Luiz Inacio Lula da Silva, avait été prévu à 231,6 milliards de reais après l'approbation par le Congrès d'un paquet de dépenses de plusieurs milliards pour augmenter les dépenses et respecter les promesses de campagne.

Le ministre des finances, Fernando Haddad, a publié un paquet fiscal en janvier pour réduire de plus de moitié le déficit, mais les mesures sont incertaines, y compris une éventuelle augmentation des taxes sur les carburants qui doit être approuvée par Lula.

(1 $ = 5,2054 reais)