Le maire d'un centre de conditionnement de la viande au Brésil fait l'objet d'une enquête dans le cadre d'une vague de cas de coercition électorale.

Les sources ont déclaré que les procureurs du travail de l'État de Santa Catarina mènent l'enquête sur le maire Joao Rodrigues de Chapeco, un haut lieu de l'industrie brésilienne de l'emballage de la viande.

Le bureau du maire a adressé des questions sur cette affaire au bureau du procureur général de la municipalité, qui a déclaré ne pas être au courant d'une quelconque enquête.

"Rassemblez vos employés et dirigez-les. Le Brésil ne peut pas devenir un Venezuela. Il ne le deviendra pas si Bolsonaro reste président", a déclaré M. Rodrigues dans une vidéo vue par Reuters, s'adressant à la communauté d'affaires locale avant d'énoncer son nom et son titre.

Le Brésil a connu une vague de plaintes concernant des entreprises brésiliennes exerçant des pressions politiques illégales sur leurs employés, dans la dernière ligne droite d'une campagne présidentielle très polarisée.

Il y a eu 847 plaintes de ce type contre des entreprises cette année, contre 212 en 2018, selon les données nationales compilées par les procureurs du travail à Brasilia. La loi électorale interdit aux Brésiliens de promettre des avantages ou de proférer des menaces pour orienter les votes vers ou loin d'un candidat particulier.

L'une des sources familières avec l'affaire Rodrigues, qui a requis l'anonymat pour s'exprimer librement, a déclaré qu'elle avait été déclenchée par la vidéo non datée dans laquelle il fait référence au second tour du scrutin du 30 octobre entre Bolsonaro et le challenger de gauche Luiz Inácio Lula da Silva.

"Avec Lula comme président, nous allons être confrontés à une crise très grave", déclare Rodrigues dans la vidéo, mettant en garde les entrepreneurs contre les projets de Lula d'augmenter les impôts et de stimuler les programmes sociaux. "Il ne s'inquiète pas de l'industrie brésilienne. Il est préoccupé par l'accomplissement de sa mission, qui est de livrer ce qu'il a promis, c'est-à-dire un pays socialiste."

Dans les derniers instants de la vidéo de 55 secondes, Rodrigues dit aux chefs d'entreprise "de se mettre au travail".