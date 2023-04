Le parti portugais Chega organise un sommet mondial de l'extrême droite avec le Brésilien Bolsonaro et l'Italien Salvini

Dans une déclaration vidéo, le président de Chega, Andre Ventura, a déclaré que Bolsonaro et Salvini "ont déjà accepté l'invitation au grand sommet mondial de l'extrême droite" les 13 et 14 mai.

"La présence de Jair Bolsonaro, Matteo Salvini et de nombreux autres leaders de la droite européenne, place Lisbonne comme l'un des nouveaux centres les plus forts de la droite en Europe et l'une des références mondiales dans la lutte contre le socialisme", a-t-il déclaré.

En janvier 2022, le parti socialiste au pouvoir au Portugal a obtenu une majorité absolue inattendue et les sociaux-démocrates ont terminé en deuxième position, mais Chega a augmenté son soutien et est devenu le troisième plus grand parti au parlement.

En mars, M. Ventura a déclaré aux journalistes qu'il envisageait également d'inviter Marine Le Pen (France) ou Geert Wilders (Pays-Bas), chefs de file des partis d'extrême droite dans leurs pays respectifs.