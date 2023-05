Trois employés du plus grand centre de recherche agricole des États-Unis ont déposé une plainte fédérale pour dénonciation, alléguant que les conditions de travail sont dangereuses pour les travailleurs et compromettent leurs recherches, alors même que les agriculteurs sont confrontés à des problèmes urgents tels que le changement climatique, selon des documents examinés par Reuters et des entretiens avec des membres du personnel.

Le Beltsville Agricultural Research Center (BARC), situé près de Washington D.C., est le plus grand centre de recherche appartenant au ministère américain de l'agriculture (USDA) et a longtemps été le fleuron de la recherche agricole américaine. Pourtant, selon les documents et les entretiens, les conditions de l'installation se sont détériorées depuis des années en raison des réductions de personnel et de la maintenance différée qui ont laissé ses systèmes de base dans un état de délabrement avancé.

Reuters s'est entretenu avec cinq employés actuels et un ancien employé du centre, qui ont déclaré que les hottes de ventilation des laboratoires n'étaient pas conformes aux normes, que les alarmes incendie restaient en panne pendant des mois, que les fortes variations de température rendaient le travail inconfortable et compromettaient les expériences, et que même les toilettes et l'eau courante étaient souvent hors d'usage. L'agence de presse a examiné des centaines de documents, de photographies et de vidéos que les employés ont partagés pour étayer leurs affirmations.

Les griefs des employés déposés mardi auprès de l'Office of the Special Counsel (OSC), qui protège les dénonciateurs fédéraux, font état d'années de mauvaise gestion et de conditions de travail dangereuses dans un dossier dont les détails n'ont jamais été rendus publics auparavant.

L'OSC est en train de programmer des entretiens avec les employés qui ont déposé des plaintes, a déclaré Ward Morrow, avocat général adjoint de la Fédération américaine des employés du gouvernement (AFGE).

La santé et le bien-être de nos employés sont notre priorité absolue", a déclaré à Reuters un porte-parole du service de recherche agricole de l'USDA (ARS), qui supervise le BARC. "Nous restons engagés dans l'effort continu de modernisation de nos installations de recherche afin qu'ils disposent d'espaces de travail capables de soutenir les recherches essentielles qu'ils mènent.

Ashaki Teddi Mitchell, vice-président de la section locale 3147 de l'AFGE - qui représente les travailleurs du BARC - et technicien de laboratoire en sciences biologiques au sein de l'établissement, a déclaré que le problème principal était l'apathie normalisée de la direction.

M. Mitchell, qui travaille au BARC depuis 34 ans et fait partie du personnel qui a déposé des plaintes, a déclaré que l'état de l'installation lui brisait le cœur.

Nous pouvons faire tellement de choses ici, a-t-elle déclaré à propos de la recherche sur des questions agricoles urgentes telles que le changement climatique et la sécurité alimentaire. Nous ne le faisons tout simplement pas.

Des années de plaintes du personnel ont atteint leur paroxysme le jour de Noël 2022, lorsqu'un coup de froid a fait éclater la plomberie d'un bâtiment de recherche du BARC. De l'eau, des dalles de plafond et des cloisons sèches ont envahi les bureaux, les laboratoires et les salles de stockage, détruisant les équipements, les dossiers et les données.

Après l'inondation de décembre, les responsables de l'USDA ont demandé aux employés de retourner dans le bâtiment pour commencer le processus de nettoyage, alors même que l'espace - qui abrite des laboratoires de recherche sur les parasites, les espèces envahissantes et les ressources en eau - restait jonché de débris qui, selon des tests indépendants, contenaient de l'amiante et des moisissures, d'après des courriels internes et des rapports d'entreprises extérieures.

Le porte-parole de l'ARS a déclaré que l'agence avait engagé 925 000 dollars pour les travaux initiaux de restauration du bâtiment inondé et le remplacement des équipements endommagés, et qu'elle avait procédé à l'élimination des moisissures.

L'USDA a déclaré que seul le personnel essentiel travaille dans le bâtiment touché pendant les réparations.

"L'ARS a pris des mesures immédiates pour remédier aux dommages et continue de travailler en étroite collaboration avec le personnel chargé de la sécurité et de la santé au travail et des installations pour s'assurer que nos locaux sont conformes aux normes environnementales et de sécurité", a déclaré le ministère.

Les problèmes rencontrés par le BARC illustrent le déclin de la recherche agricole publique américaine, qui, selon les experts, menace la position du pays en tant qu'innovateur agricole de premier plan, alors même que les agriculteurs sont confrontés à des défis sans précédent en raison du changement climatique. Le porte-parole de l'USDA a confirmé que la réduction du financement avait un impact sur la recherche scientifique.

Les laboratoires appartenant à l'État et financés par lui ont toujours aidé les États-Unis à devenir une économie agricole de premier plan en développant des cultures et des animaux à haut rendement et résistants aux parasites. Selon l'USDA, les dépenses consacrées à la recherche publique ont toutefois baissé d'un tiers au cours des 20 dernières années, alors même que la Chine, l'Union européenne et le Brésil ont augmenté leurs dépenses.

La majeure partie de la recherche agricole aux États-Unis a été confiée au secteur privé, dont les innovations sont mises à la disposition des agriculteurs principalement par l'achat de produits auprès d'entreprises.

Nous devons comprendre qu'il y a un coût associé à cela, et que les agriculteurs finissent par le supporter", a déclaré Tom Vilsack, secrétaire d'État à l'agriculture, au Congrès en mars, en évoquant les conséquences de cette tendance.

Selon Phil Pardey, professeur d'économie appliquée à l'université du Minnesota, la recherche publique a également tendance à mettre l'accent sur les questions d'intérêt social, telles que le changement climatique. Sans une recherche publique plus importante, les agriculteurs américains pourraient devenir moins résistants à l'évolution des conditions agricoles et se laisser distancer par leurs concurrents internationaux, a-t-il ajouté.

RÉDUCTION DU PERSONNEL

Fondé en 1910, le centre BARC s'étend sur près de 7 000 acres dans le comté de Prince Georges, dans le Maryland, près de la capitale du pays. La propriété est parsemée d'imposants bâtiments administratifs et de laboratoires en briques, ainsi que de dizaines de serres, d'étables et de champs de recherche.

Les problèmes documentés par les travailleurs et rapportés ici concernent principalement les bâtiments de recherche du campus, dont les laboratoires mènent des expériences sur les insectes envahissants, la génomique animale, les pratiques culturales durables, etc.

Le BARC a produit des résultats importants pendant des décennies. Ses chercheurs ont créé la dinde que la plupart des Américains mangent à Thanksgiving dans les années 1940 et la tomate Roma dans les années 1950.

Mais aujourd'hui, les réductions de personnel et les postes vacants entravent le travail des chercheurs et de leur personnel.

Le nombre d'employés au BARC est passé de 600 en 2017 à 550 aujourd'hui, selon un porte-parole de l'ARS. Le personnel des installations est passé de 121 en 2012 à 87 en 2023, et en mai, le département des installations comptait 30 postes vacants, a déclaré le porte-parole.

Dans huit bâtiments du BARC, les systèmes d'alarme incendie sont inopérants, selon les documents fournis par les travailleurs. Pour compenser, il a été demandé au personnel d'effectuer une surveillance des incendies, au cours de laquelle des surveillants patrouillent une zone et alertent les autres à tout signe d'incendie, selon des avis internes au personnel de la direction consultés par Reuters.

La régulation de la température est un autre problème. Lors d'une récente journée de printemps, la température d'un bureau d'employé a atteint 93 degrés, ont-ils déclaré à Reuters. Le 26 décembre 2022, le lendemain de l'inondation majeure, il faisait 47 degrés à l'intérieur de ce bâtiment et le personnel utilisait des chauffages d'appoint pour les bureaux et les laboratoires, selon des photos prises le 26 et vues par Reuters.

Les conditions peu fiables affectent les résultats de la recherche, rendant parfois impossible la réalisation d'expériences ou la reproduction de leurs résultats, ont déclaré deux employés de la recherche.

Claudette Joyner, présidente de la section locale 3147 de l'AFGE et spécialiste de l'immobilier au BARC, où elle travaille depuis 37 ans, a déclaré que les postes vacants soulevaient des questions existentielles.

Je ne peux pas laisser cet endroit à la prochaine génération pour qu'elle se préoccupe des besoins de base, a déclaré Joyner, qui fait également partie du personnel qui a déposé des plaintes. C'est là que le bât blesse : pouvons-nous effectuer le travail de base ici, dans l'établissement ?

Le porte-parole de l'ARS a déclaré à Reuters que la baisse des investissements dans la recherche agricole signifiait que nous manquions des occasions cruciales d'exploiter le puissant potentiel de nos scientifiques de classe mondiale.

NOUS AVONS ÉTÉ DÉMASQUÉS

Selon les employés, les déficiences du BARC présentent également des risques importants pour la santé.

Dans le bâtiment qui a été inondé en décembre, les hottes chimiques des laboratoires, qui sont censées ventiler les zones de recherche, sont presque toutes non conformes au code de l'USDA, selon les données des inspections annuelles de 2020, 2021 et 2022 rassemblées par le personnel du BARC et consultées par Reuters.

Les hottes doivent aspirer l'air à une vitesse moyenne de 60 à 100 pieds par minute, une mesure appelée vitesse frontale, pour assurer une ventilation adéquate, selon les normes de l'USDA.

Les 28 hottes du bâtiment du BARC, à l'exception d'une seule, présentaient des vitesses d'aspiration hors de la plage recommandée à un moment ou à un autre au cours des trois années, 18 hottes n'ayant pas respecté les normes au cours des trois années, selon les données.

Au printemps dernier, Mme Mitchell a été submergée par une odeur chimique non identifiée dans le bâtiment, s'est évanouie et s'est cogné la tête, ce qui a nécessité l'intervention des services médicaux d'urgence, selon son récit et les documents consultés par Reuters. Depuis l'incident, elle souffre de maux de tête accrus et ne sait toujours pas quelle en est la cause.

Les employés sont exposés à des produits chimiques, à des produits biologiques, à des fumées, à des risques de construction, à des risques physiques - ils ont été exposés à un certain nombre de choses dans une installation de cette taille, a déclaré M. Mitchell.

L'USDA n'a pas commenté les allégations spécifiques de risques pour la santé.

Après l'inondation de décembre, une société engagée par l'USDA pour évaluer les dégâts, Environmental Health Consultants LLC, a trouvé de l'amiante dans les revêtements de sol et les plafonds tombés dans les bureaux et les laboratoires, ainsi que de la moisissure dans certaines parties du bâtiment, selon des rapports préparés les 3 et 4 janvier par la société pour l'USDA et consultés par Reuters.

Après avoir reçu les rapports et le devis de nettoyage d'un entrepreneur, le directeur du BARC, Howard Zhang, a demandé aux employés, dans un courriel du 9 janvier vu par Reuters, d'entrer dans le bâtiment pour récupérer les objets qu'ils souhaitaient conserver afin de réduire le coût du nettoyage. Alors que le rapport sur les moisissures recommandait que les personnes chargées du nettoyage portent des masques respiratoires et des combinaisons intégrales, le courriel de Zhang recommandait seulement que le personnel porte des masques.

Zhang n'a pas répondu à une demande de commentaire et l'USDA n'a fourni aucun commentaire sur le calendrier ou les conditions de retour des travailleurs dans le bâtiment inondé. Le porte-parole de l'ARS a déclaré à Reuters qu'un échantillonnage hebdomadaire de l'air contenant des moisissures était en cours dans le bâtiment.

La direction de l'USDA a été informée de ces problèmes. Le 22 février, plusieurs employés du BARC ont rencontré Thomas Shanower, le directeur de la zone nord-est de l'USDA, une division qui supervise 15 centres de recherche, dont le BARC. Ils lui ont montré un diaporama, vu par Reuters, qui documente les problèmes liés au bâtiment et à la sécurité.

Les conditions dans l'installation n'ont pas changé depuis la réunion, a déclaré Mitchell, qui était présent.

Les problèmes liés aux émanations chimiques, à la protection contre les incendies et à d'autres conditions pourraient constituer une violation des normes de l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), a déclaré Milly Rodriguez, spécialiste de la santé et de la sécurité au sein de l'AFGE.

Certaines d'entre elles pourraient avoir des effets à long terme sur la santé, a déclaré Mme Rodriguez.

Les employés du BARC n'ont pas non plus reçu de formation OSHA obligatoire depuis plusieurs années, selon le diaporama préparé par le personnel pour la réunion de février avec la direction du BARC. (Reportage de Leah Douglas ; rédaction de Richard Valdmanis et Claudia Parsons)