Le président brésilien Lula poursuit ses discussions sur le cadre budgétaire, une annonce est attendue avant samedi

S'adressant aux journalistes au ministère, M. Haddad a déclaré qu'avant l'annonce, des réunions auront lieu jusqu'à mardi sous la direction de M. Lula afin que les nouvelles règles fiscales soient débattues avec les présidents du Sénat, de la Chambre basse et les dirigeants politiques.

Le vice-président Geraldo Alckmin a déclaré lors d'un événement à Rio de Janeiro lundi que Lula n'avait pas encore décidé du cadre, considéré comme crucial après que le président a décroché l'approbation par le Congrès d'un paquet de plusieurs milliards de reais qui contourne le plafond constitutionnel des dépenses pour augmenter les dépenses sociales et respecter les promesses de la campagne.

M. Alckmin a déclaré que le nouveau cadre budgétaire combinerait des facteurs tels que la trajectoire de la dette, un excédent budgétaire et le contrôle des dépenses, sans fournir d'autres détails.

Selon M. Haddad, la réunion au cours de laquelle le cadre a été présenté à M. Lula vendredi a été "très productive" et le président a demandé aux participants d'"élargir la conversation".

M. Haddad, interrogé sur la possibilité que le cadre soit présenté avant la réunion de fixation des taux de la banque centrale mercredi, a répondu qu'il s'agissait de deux ordres du jour différents. Le comité des décideurs politiques a sa propre dynamique, a-t-il dit.

Il a ajouté que le processus de conversation ne devait pas être précipité, car le cadre qui en résultera "doit être solide, sobre et avoir un sens pour les gens".

Le gauchiste Lula, qui a pris le pouvoir en janvier, a critiqué à plusieurs reprises le niveau élevé des taux d'intérêt, qui sont restés stables à 13,75 % depuis septembre, leur plus haut niveau depuis six ans, dans un contexte de ralentissement de l'inflation. Il a affirmé que des coûts d'emprunt élevés pèseraient sur l'économie et menaceraient de provoquer une crise du crédit.