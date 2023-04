Le président chinois Xi appelle à une coopération pratique plus approfondie avec le Brésil - médias d'Etat

La Chine et le Brésil devraient approfondir leur coopération pratique et exploiter le potentiel de collaboration dans des secteurs tels que l'agriculture, l'énergie et la construction d'infrastructures, a déclaré vendredi le président chinois Xi Jinping, cité par les médias d'Etat.

Lors d'une rencontre avec le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, en visite à Pékin, M. Xi a déclaré que la Chine avait fait des relations avec le Brésil une priorité diplomatique, a rapporté la chaîne de télévision publique CCTV. Les deux dirigeants ont également discuté de la crise ukrainienne et ont convenu que le dialogue et les négociations étaient le seul moyen viable de sortir de la crise, a indiqué CCTV. M. Lula est arrivé à Shanghai mercredi dans le cadre d'une visite officielle en Chine. "Nous avons une relation extraordinaire avec la Chine, une relation qui devient chaque jour plus aiguë et plus forte", a déclaré le président brésilien avant sa rencontre avec M. Xi. Le Brésil et la Chine doivent travailler ensemble pour que leurs relations ne se limitent pas à des intérêts commerciaux, a-t-il ajouté.