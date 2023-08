J&F Investimentos, l'actionnaire de contrôle du plus grand conditionneur de viande au monde, JBS SA, cherche à négocier une réduction de l'amende de 10,3 milliards de réals (3,2 milliards de dollars) qu'il a accepté de payer en 2017 pour son rôle dans des scandales de corruption, ont déclaré trois sources ayant connaissance de l'affaire.

Mais un procureur fédéral fait appel de la décision d'un autre procureur qui avait accepté en mai de réduire à 3,5 milliards de réais l'amende infligée à l'un des plus grands groupes brésiliens et l'issue n'est pas claire, a indiqué un porte-parole de son bureau.

Il s'agit de l'amende la plus élevée jamais infligée au Brésil après les accords de plaidoyer et de clémence signés par J&F Investimentos, dont les fondateurs Joesley et Wesley Batista ont avoué être à la tête d'un réseau de corruption politique.

Une source qui a vu les documents du tribunal a déclaré qu'une chambre des procureurs fédéraux composée de trois membres et dirigée par le procureur Ronaldo Albo a accepté de réduire l'amende en raison d'erreurs juridiques et comptables présumées commises en 2017, bien que J&F n'ait obtenu que huit ans pour payer la pénalité au lieu des 25 ans prévus à l'origine.

Un porte-parole du bureau des procureurs du district fédéral, où se trouve la capitale Brasilia, a déclaré que la réduction de l'amende n'avait pas été approuvée par un tribunal et qu'un deuxième procureur, Carlos Martins, cherchait à annuler la décision.

"Cette décision n'a pas été approuvée par un tribunal et le procureur Martins fait appel au conseil et demande une rétractation de la réduction par la chambre", a déclaré le porte-parole.

Selon des sources familières de l'affaire, qui n'ont pas voulu être identifiées parce que l'affaire est sous scellés, l'entreprise continuera à faire appel pour une nouvelle réduction de l'amende et a déposé un recours.

L'entreprise s'est refusée à tout commentaire, l'affaire étant sous scellés.

La source ayant connaissance des documents a déclaré que J&F espère réduire l'amende à 1 milliard de reais payable sur 25 ans.

Il a ajouté que l'amende initiale avait été calculée à tort sur la base du chiffre d'affaires global de l'entreprise, que les procureurs brésiliens n'ont aucun moyen de connaître puisqu'il ne relève pas de leur compétence.

L'amende aurait dû être calculée uniquement sur la base d'une proportion des revenus du groupe égale aux actions détenues par J&F dans la société holding, et aurait dû considérer la collaboration de J&F avec les enquêteurs comme une circonstance atténuante, a déclaré la même source.

"L'entreprise continuera à se battre devant les tribunaux pour que ces facteurs soient pris en compte et que l'amende soit réduite", a-t-il ajouté. (Reportage d'Anthony Boadle ; Rédaction de Jamie Freed)