L'autorité brésilienne de régulation du secteur de l'électricité, Aneel, a disqualifié vendredi l'un des lauréats d'un appel d'offres portant sur des lignes de transport d'énergie, estimant que le consortium n'était pas en mesure de prouver qu'il possédait les qualifications nécessaires pour mener à bien le projet.

Le consortium Genesis, composé d'Entec et de Best Car Transporte de Cargas, avait remporté en juin deux lots de l'appel d'offres pour la transmission d'énergie, dont le deuxième plus grand développement mis aux enchères ce jour-là.

Cependant, l'autorité de régulation a déclaré que le groupe n'était pas en mesure de prouver ses qualifications juridiques, techniques et économico-financières, ni la santé fiscale requise pour exécuter les projets,

Conformément aux règles de l'appel d'offres, l'autorité de régulation va maintenant appeler les seconds pour les deux lots, ISA Cteep et Rialma Empreendimentos, pour savoir s'ils sont intéressés par la reprise des projets.

Parmi les raisons invoquées pour la disqualification, Aneel a déclaré que les documents de Best Car, le chef de file du consortium, le classent comme une micro-entreprise, bien qu'il ait déclaré avoir un revenu annuel d'environ 800 millions à 1 milliard de reais (206 millions de dollars).

En outre, le régulateur a déclaré que le consortium avait engagé une autre entreprise pour construire les projets qu'il avait remportés lors de la vente aux enchères, bien qu'il n'ait pas présenté de documents garantissant la capacité de l'entrepreneur à effectuer les travaux et à exploiter des actifs de transmission de cette taille.

Au moment de la vente aux enchères, le PDG de Genesis, Denis Rildon, n'a pas donné de détails sur l'origine du groupe ni sur ses bailleurs de fonds, se contentant de dire que le consortium, même s'il n'était pas connu du public, possédait une expérience et une connaissance "très vastes" du secteur de l'électricité.

M. Rildon a également indiqué que des ressources avaient déjà été obtenues pour réaliser les investissements d'un milliard de dollars.

Genesis n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire. (1 $ = 4,8528 reais) (Reportage de Leticia Fucuchima ; Rédaction de Paul Simao)