Les Brésiliens aux urnes pour le second tour de la présidentielle

par Anthony Boadle

BRASILIA, 30 octobre (Reuters) - Les Brésiliens sont appelés aux urnes dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle, qui voit s'opposer le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, et le candidat de gauche, Luiz Inacio Lula da Silva.

Le scrutin s'annonce serré, les deux candidats pouvant prétendre à un nouveau mandat.

Jair Bolsonaro s'est engagé à poursuivre sa ligne conservatrice. "Lula" a quant à lui promis d'améliorer la situation des Brésiliens les plus pauvres et de la classe moyenne, comme il l'avait fait entre 2003 et 2010 lorsqu'il était au pouvoir.

Quelque 120 millions d'électeurs devraient utiliser des machines à voter pour désigner le futur président, un système critiqué par Jair Bolsonaro qui a mis en doute, sans preuve à l'appui, son intégrité.

Ces déclarations ont fait craindre qu'il puisse contester les résultats en cas de défaite.

Selon plusieurs sondages, l'écart entre Jair Bolsonaro et Lula s'est resserré et de nombreux analystes estiment que les deux candidats peuvent l'emporter. (Reportage Ricardo Brito, Maria Carolina Marcello, Lisandra Paraguassu et Anthony Boadle; version française Camille Raynaud)