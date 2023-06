ACG Acquisition Co Ltd - société d'acquisition spécialisée - prend note des commentaires du patron d'Appian Brazil, qui comprend la mine de sulfure de nickel d'Atlantic Nickel et la mine de cuivre de Mineracao Vale Verde.

Paulo Castellari, directeur général d'Appian Brazil, déclare : "Atlantic Nickel a maintenu ses performances exemplaires, avec une forte rentabilité et une production respectueuse de l'environnement. Nous envisageons des perspectives de croissance intéressantes pour ses exploitations souterraines. Mineracao Vale Verde a continué à prendre de l'élan, alors que nous cherchons à tirer parti de solides performances grâce à un plan de montée en puissance bien exécuté, au cours duquel nous avons réussi à atteindre nos objectifs de manière sûre et responsable."

L'acquisition auprès de fonds conseillés par Appian Capital Advisory LLP a été annoncée lundi. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour les trois mois qui se sont terminés le 31 mars chez Atlantic Nickel s'est élevé à 51,2 millions USD, tandis que chez Mineracao Vale Verde, il s'est élevé à 28,2 millions USD. La production trimestrielle a été de 4 000 tonnes métriques sèches de concentré de nickel pour Atlantic Nickel et de 6 700 tonnes de concentré de cuivre pour Mineracao Vale Verde.

Castellari poursuit : "Le réseau, les ressources et la portée mondiale d'ACG représentent une occasion parfaite d'accroître la valeur de ces mines. Notre partenariat recèle un immense potentiel de création de valeur et de croissance durable, et je me réjouis de travailler avec l'équipe."

Cours actuel de l'action : 10,45 USD

Variation sur 12 mois : 4,7 % depuis l'admission le 7 octobre de l'année dernière

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

