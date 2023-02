Les agences brésiliennes lancent un raid contre les mineurs d'or illégaux sur les terres des Yanomami

Des agents armés de l'agence gouvernementale de protection de l'environnement Ibama, déployés par hélicoptère et bateau à moteur depuis lundi, ont arrêté et éloigné des dizaines de mineurs dans la plus grande réserve indigène du Brésil, à la frontière nord du Venezuela.

Ils ont mis le feu à des cabanes en bois et à un hangar abritant un avion sur une piste d'atterrissage clandestine utilisée par les mineurs pour faire venir des fournitures, selon des images fournies par l'Ibama.

Mardi, l'agence a déclaré avoir détruit un hélicoptère, un avion et un bulldozer, et saisi des armes, des bateaux de 12 mètres (40 pieds) et des barils contenant 5 000 litres (1 320 gallons) de carburant, ainsi que des générateurs, des antennes Internet, des congélateurs et une tonne de nourriture,

L'opération a été soutenue par la Funai, l'agence gouvernementale chargée des affaires indigènes, et par des militaires qui ont érigé des barrages sur les rivières afin de couper le flux d'approvisionnement des mineurs, a déclaré M. Ibama dans un communiqué.

"Pas un moment trop tôt. Faites sortir les mineurs - et gardez-les dehors !" a déclaré Survival International. L'ONG de défense des droits des autochtones a déclaré que les mineurs ont dévasté le territoire et provoqué une crise sanitaire catastrophique qui a tué des centaines de Yanomami, en particulier des enfants, à cause de maladies évitables et de malnutrition,

Plus de 20 000 mineurs ont envahi la réserve, apportant maladies, abus sexuels et violence armée qui ont terrifié les Yanomamis, dont le nombre est estimé à environ 28 000, et ont entraîné une grave malnutrition et des décès.

Le gouvernement du président Luiz Inacio Lula da Silva a déclaré une urgence médicale pour les Yanomamis et a déclaré qu'il aurait une tolérance zéro pour l'exploitation minière sur les terres des réserves indigènes protégées par la Constitution du Brésil.

Les Yanomamis ont longtemps vécu isolés sur une vaste réserve de la taille du Portugal, à la frontière avec le Venezuela. Leurs terres riches en minéraux ont attiré les mineurs sauvages pendant des décennies, surtout après qu'un gouvernement militaire ait construit une route à travers la forêt amazonienne dans les années 1970.

Le prédécesseur de droite de Lula, Jair Bolsonaro, a prôné l'exploitation minière sur les terres indigènes protégées, et son gouvernement a fermé les yeux sur une nouvelle recrudescence des invasions de réserves par des mineurs sauvages et des bûcherons illégaux.

"L'avancée de l'exploitation minière, encouragée par le dernier gouvernement, a entraîné une crise humanitaire sur les terres indigènes", indique le communiqué de l'Ibama. "La police fédérale enquête sur le crime de génocide contre les Yanomami", ajoute-t-elle.

L'agence a déclaré que les distributeurs et les revendeurs responsables du commerce irrégulier de carburant d'aviation pour les avions approvisionnant les mineurs feraient l'objet d'une enquête.

Certains des mineurs qui commencent à quitter la réserve Yanomami devraient se rendre dans d'autres zones minières illégales de l'Amazonie ou traverser la frontière pour se rendre en Guyane française, au Suriname et au Guyana voisins.

Un mineur qui a marché pendant 20 jours à travers la forêt pour atteindre la rivière Uraricoera a déclaré que les Yanomami mouraient de faim et étaient désespérés par les colis de nourriture largués par les avions de l'Air Force.

"Le jour où les colis sont arrivés, ils ont disparu", a déclaré à Reuters Joao Batista Costa, 65 ans, en haillons, en brandissant un colis de nourriture, alors qu'il quittait la réserve après deux jours de descente de la rivière en canoë.