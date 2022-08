Les attaques contre les populations indigènes du Brésil ont fortement augmenté en 2021, selon un rapport

Dans son rapport annuel sur la violence à l'encontre des populations autochtones, le Cimi a détaillé une intensification dramatique des abus au cours de la troisième année du gouvernement du président Jair Bolsonaro, qui a démantelé les organismes d'inspection et de protection des autochtones.

Bolsonaro, un nationaliste d'extrême droite, a encouragé l'exploitation économique des réserves indigènes avec une nouvelle législation et des propositions visant à autoriser l'exploitation minière sur les terres indigènes, a déclaré Cimi.

"Les envahisseurs ont intensifié leur présence et la brutalité de leurs actions", et ont de plus en plus utilisé des armes lourdes pour attaquer les villages qui résistaient à leur avancée, selon le rapport.

Avec plus de 20 000 mineurs d'or illégaux dans la réserve Yanomami à la frontière avec le Venezuela, les envahisseurs ont commencé des attaques armées contre les communautés indigènes, provoquant un climat de terreur et des décès, y compris d'enfants, a déclaré Cimi.

Dans l'État de Pará, où l'exploitation minière sauvage de l'or a détruit les forêts et pollué les rivières, les envahisseurs ont attaqué les organisations communautaires Munduruku et ont tenté d'empêcher leurs dirigeants de se rendre à des manifestations à Brasilia, la capitale du pays, a-t-il ajouté.

Le bureau de Bolsonaro n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Il y a eu 305 invasions sur les terres indigènes en 2021, contre 263 cas l'année précédente, soit près de trois fois plus que les cas signalés par le Cimi en 2018, lorsque Bolsonaro a été élu président.

Il y a eu 176 meurtres d'indigènes, soit six de moins qu'en 2020, année où le nombre d'homicides a été le plus élevé jamais enregistré.

Les suicides de personnes indigènes ont augmenté à 148 l'année dernière, le plus haut jamais enregistré.

Le Cimi a également signalé des cas de meurtres perpétrés avec une cruauté et une brutalité extrêmes, comme ceux de Raissa Cabreira Guarani Kaiowá, âgée de 11 ans, et de Daiane Griá Sales, 14 ans, du peuple Kaingang. Les deux jeunes filles indigènes ont été violées et tuées.

La Funai, l'agence gouvernementale chargée des affaires indigènes, a refusé de commenter, affirmant qu'elle n'avait pas vu le rapport de la Cimi.

La Funai, créée en 1967 pour protéger les 300 tribus du Brésil, dont la moitié vit dans la forêt amazonienne, a déclaré dans un communiqué qu'elle agit avec les agences environnementales et les forces de l'ordre pour combattre les activités illégales sur les terres indigènes.

Pour diriger la Funai, Bolsonaro a nommé un policier connu pour avoir aidé des agriculteurs dans des conflits fonciers avec des indigènes.