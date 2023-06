Les économistes brésiliens ont réduit leurs prévisions d'inflation à long terme, mettant fin à des mois de projections inchangées que la banque centrale avait citées comme une source d'inquiétude.

Selon la prévision médiane d'une enquête hebdomadaire de la banque centrale réalisée lundi, les projections d'inflation pour 2025 s'établissent désormais à 3,9 %, en baisse par rapport à l'estimation précédente de 4,0 % calculée depuis le 24 mars. Les prévisions pour 2026 sont également tombées à 3,88 %, alors qu'elles étaient de 4,0 % depuis le 17 mars.

La banque centrale s'est toujours inquiétée de l'augmentation des anticipations d'inflation à long terme pour justifier la nécessité de maintenir le taux d'intérêt de référence à un niveau élevé de 13,75 %, qui est resté stable depuis septembre malgré le ralentissement de l'inflation.

Cette politique a été fréquemment critiquée par le président Luiz Inacio Lula da Silva, qui considère qu'elle entrave la croissance économique.

Le directeur de la banque centrale, Roberto Campos Neto, avait déjà souligné la semaine dernière que les prévisions d'inflation à long terme commenceraient à diminuer, ce qui témoigne d'un environnement économique plus clair.

L'enquête hebdomadaire a également montré des prévisions d'inflation plus basses pour 2023 (5,42 % contre 5,69 %) après que les prix à la consommation ont décéléré plus que prévu en mai.

Néanmoins, la lecture actuelle reste bien au-dessus de l'objectif d'inflation de 3,25 % pour cette année.

Les prévisions d'inflation pour 2024 ont également baissé à 4,04% contre 4,12% la semaine précédente, toujours au-dessus de la cible de 3,0%, qui est également l'objectif officiel pour 2025.

"L'amélioration des perspectives d'inflation pour 2023 devrait réduire les forces d'inertie pour 2024", a écrit Alberto Ramos, économiste chez Goldman Sachs, dans une note à ses clients. "En outre, l'amélioration des prévisions d'inflation pour 2024 et l'horizon à plus long terme de 2025-26 devraient être reconnus et accueillis favorablement par la banque centrale.

M. Ramos a estimé que ce scénario devrait permettre à la banque centrale de commencer à réduire les taux en août. La prochaine décision de politique monétaire est prévue pour le 21 juin.