Les changements apportés au système brésilien de ciblage de l'inflation ne devraient pas être liés à la manière dont la politique monétaire est menée, a déclaré lundi le directeur de la politique économique de la banque centrale, alors que l'on spécule sur une modification imminente des délais de réalisation des objectifs d'inflation.

Le Brésil a des objectifs annuels en matière d'inflation et, s'ils ne sont pas atteints au cours d'une année civile donnée, le directeur de la banque centrale doit publier une lettre publique expliquant les raisons du non-respect de ces objectifs.

S'exprimant lors d'un événement organisé par Bradesco BBI, Diogo Guillen a déclaré qu'il approuvait cette pratique car elle conduit à la "responsabilité".

Cependant, il a noté que l'horizon de convergence de l'inflation est déjà basé sur une période de 18 mois plutôt que sur une année civile, ce qui est souligné dans les communications de la banque centrale.

Il a également salué l'efficacité du système actuel de ciblage de l'inflation au Brésil, soulignant que toute perception d'interférence dans le cadre déclenchée par "la façon dont la politique monétaire devrait être perçue" pourrait saper à la fois le cadre lui-même et la crédibilité de la politique monétaire du pays.

"Toute discussion sur le cadre ne devrait pas être corrélée à la manière de conduire la politique monétaire", a ajouté le ministre.

Le ministre des finances, Fernando Haddad, a déjà exprimé son soutien à un "objectif d'inflation continue" plutôt qu'à un objectif basé sur l'année civile. En temps utile, le président Luiz Inacio Lula da Silva a plaidé pour des objectifs d'inflation plus élevés et une politique monétaire moins stricte, alors que la banque centrale maintient son taux d'intérêt de référence à un niveau record de 13,75 %.

La banque centrale vise actuellement une inflation de 3,25 % pour 2023 et de 3 % pour 2024 et 2025, avec une marge de tolérance de 1,5 point de pourcentage de part et d'autre. M. Guillen a déclaré que si les prévisions d'inflation de cette année ont diminué à la marge, elles restent supérieures à l'objectif pour l'année prochaine.

Le Conseil monétaire national, qui comprend le ministre des finances, le ministre de la planification et le gouverneur de la banque centrale, doit se réunir en juin pour discuter des objectifs d'inflation.