Le nouveau cadre fiscal brésilien est plus strict qu'il n'y paraît et nécessitera une discussion sur d'importantes réductions de dépenses, a déclaré mardi Gabriel Galipolo, secrétaire exécutif du ministère des finances.

La semaine dernière, les parlementaires de la chambre basse du Congrès ont adopté le texte principal de la législation destinée à remplacer le plafond actuel des dépenses, qui a été enfreint à plusieurs reprises ces dernières années pour permettre une augmentation des dépenses publiques.

Selon les nouvelles règles, les dépenses publiques ne pourront pas augmenter de plus de 70 % de toute augmentation des recettes, et la croissance des dépenses sera également limitée à un taux de 0,6 % à 2,5 % par an au-dessus de l'inflation. Si les objectifs ne sont pas atteints, la croissance des dépenses sera limitée à 50 % de l'augmentation des recettes, à titre de pénalité.

Le Sénat s'apprête à voter sur cette législation.

"Il a ajouté que le gouvernement du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva devrait discuter avec le public et le Congrès de la réduction des dépenses dans des domaines prioritaires tels que l'éducation et la santé.

Le fonctionnaire du ministère des finances, qui a été nommé directeur de la politique monétaire à la banque centrale, a également déclaré que les conditions du marché s'étaient améliorées depuis la présentation des règles, les marchés anticipant désormais une baisse des taux d'intérêt à moyen terme et le taux de change de la monnaie réelle atteignant un "nouveau niveau".

Les parlementaires de l'opposition, les économistes et les investisseurs s'étaient inquiétés du fait que les dépenses du nouveau gouvernement de Lula pourraient alimenter la croissance explosive de la dette publique brésilienne.

Le ministre de la planification, Simone Tebet, qui a également participé au même événement, a reconnu que la version des nouvelles règles fiscales approuvée la semaine dernière garantira "un équilibre positif" et a ajouté qu'elle imposera la nécessité de réduire les dépenses de 32 à 40 milliards de reais (6,4 à 8 milliards de dollars) l'année prochaine.

Cependant, Mme Tebet a déclaré qu'il serait plus difficile d'obtenir l'approbation de la réforme de l'impôt sur la consommation, une autre priorité du gouvernement, en particulier au Sénat.

Elle a réaffirmé que les conditions étaient réunies pour que les taux d'intérêt baissent en août. Lula et ses alliés politiques ont à plusieurs reprises reproché à la banque centrale de maintenir les taux d'intérêt à un niveau qu'ils jugent trop élevé. Le taux directeur Selic est resté stable à un niveau record de 13,75 % depuis septembre, malgré le ralentissement de l'inflation.

(1 $ = 5,0033 reais)