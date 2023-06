Les marchés financiers brésiliens ont montré jeudi que de nombreux traders continuent de parier sur le fait que la banque centrale lancera un cycle de réduction des taux d'intérêt en août, même si certains économistes ont exclu cette possibilité en se basant sur le ton de la dernière déclaration de politique générale de la banque.

La banque centrale a maintenu son taux d'intérêt de référence à son plus haut niveau depuis six ans mercredi soir et a adopté un ton plus dovish sur ses prochaines étapes, tout en s'abstenant de donner un signal clair sur la prochaine réunion de fixation des taux au début du mois d'août.

La monnaie brésilienne s'est légèrement raffermie face au dollar américain jeudi matin, tandis que l'indice boursier de référence a reculé d'environ 1,5 %.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt à court terme ont légèrement augmenté, mais ils reflètent encore la plupart des paris qui penchent vers une première réduction des taux de 25 points de base en août.

Certains économistes affirment qu'il n'en est plus question.

"Le comité a renforcé le message selon lequel il a besoin que les prévisions d'inflation pour 2024 et 2025 continuent à baisser pour commencer à réduire les taux. Dans notre scénario de base, nous excluons le mois d'août comme point de départ des réductions de taux", ont écrit les économistes d'UBS dans une note aux clients, prévoyant le premier assouplissement monétaire en septembre.

Dans sa déclaration de politique générale, le comité de fixation des taux de la banque centrale a supprimé les signaux hawkish tels qu'une référence à une éventuelle augmentation des taux, mais a appelé à la "patience et à la sérénité" et a déclaré que les données à venir seront déterminantes pour sa décision du mois d'août.

Cette approche a suscité de nouvelles critiques de la part du président Luiz Inacio Lula da Silva, qui a qualifié d'"irrationnelle" la décision de la banque centrale de maintenir les taux à un niveau aussi élevé alors que l'inflation a fortement baissé.

M. Lula a exprimé sa frustration lors d'un voyage en Italie, suggérant que le chef de la banque centrale, Roberto Campos Neto, nommé par l'ancien président Jair Bolsonaro, était une menace pour l'économie brésilienne.

M. Campos Neto, qui a toujours affirmé que les décisions de la banque centrale étaient fondées sur des principes économiques et non politiques, devrait rester en poste jusqu'en 2024 en vertu du statut d'autonomie formelle de la banque centrale. (Reportage de Marcela Ayres à Brasilia ; rédaction de Brad Haynes et Matthew Lewis)