Lors d'une élection qui sème la discorde, les candidats transgenres brésiliens font face à des menaces et des intimidations

"Vous êtes un danger pour la société", peut-on lire. "Vous devez être isolée le plus rapidement possible, de préférence dans un camp de concentration".

Salabert, 41 ans, a déclaré que toutes les menaces sont directement liées à son identité de femme trans, qui a fait d'elle une cible de mépris de la part des groupes de droite.

Parmi plus de 30 candidats transgenres suivis par l'Association nationale des travestis et des personnes transgenres (ANTRA), environ 80 % ont reçu des menaces ou ont été intimidés pendant cette période du cycle électoral, a déclaré la chercheuse Bruna Benavides.

La violence politique est en hausse au Brésil, les candidats et leurs partisans faisant face à une vague de menaces et d'attaques cette année. Le président sortant Jair Bolsonaro a presque été tué dans une agression au couteau pendant la campagne de 2018.

Mais même par rapport à cette base de référence, il y a eu une augmentation spectaculaire des politiciens ciblés spécifiquement pour leur identité de genre avant l'élection du 2 octobre, ont déclaré à Reuters des candidats et des groupes de défense des droits de l'homme.

"Dans les 10 premiers jours de ma campagne, j'ai reçu quatre menaces de mort, toutes signées avec des symboles nazis", a déclaré Salabert, qui serait la première personne trans élue au Congrès brésilien. "De 2018 à 2022, il y a eu une énorme augmentation de la violence politique à mon encontre."

Salabert et sa famille dans la ville de Belo Horizonte, au sud-est du pays, se déplacent désormais partout avec une équipe de gardes du corps, une voiture blindée et des gilets pare-balles, des mesures qui, selon elle, ont coûté environ 20 % de ses fonds de campagne. La mairie fournit le service de sécurité, mais sa campagne couvre les repas, le carburant et les autres dépenses.

"La plupart des autres candidats n'ont pas à s'inquiéter de cela", a-t-elle déclaré.

Les candidats les plus visés par la violence politique et les menaces ont tendance à être les femmes noires et les personnes LGBT, en particulier les femmes trans, a déclaré le chercheur Cesar Munoz de Human Rights Watch.

"Les attaques contre les candidats trans, en particulier les menaces contre les identités transféminines, sont beaucoup plus intenses, violentes et nombreuses que contre tout autre candidat", a déclaré Benavides de l'ANTRA, basé à Rio de Janeiro.

De nombreux Brésiliens trans, dont Salabert, s'appellent eux-mêmes et leur communauté "travesti", un terme péjoratif récupéré qui incorpore à la fois leurs identités trans et brésilienne.

Les défenseurs de cette cause affirment que les politiciens trans n'ont été que peu ou pas protégés par le gouvernement de droite de Bolsonaro, qui a un jour déclaré qu'il préférait avoir un fils mort plutôt qu'un fils gay.

"Souvent, les partis politiques ne prennent pas ces menaces au sérieux, surtout contre les femmes trans", a déclaré Mme Munoz. "Ils doivent faire un meilleur travail".

Le gouvernement et la police fédérale n'ont pas répondu aux questions concernant les menaces ou les mesures de protection des candidats.

Reuters a interviewé huit candidats trans et travestis qui ont fait état de menaces et d'intimidation sur le chemin de la campagne.

Erika Hilton, conseillère municipale de Sao Paulo qui brigue un siège au Congrès, dispose en permanence d'une équipe de sécurité complète.

"Ce sont toutes des menaces anonymes qui arrivent par e-mail ou par téléphone", a déclaré Mme Hilton dans un e-mail. "En plus des menaces d'attentat à la bombe, de brûler ma maison et de me tuer, il y a aussi des demandes pour que je quitte la politique, que j'abandonne ma candidature ou que je cesse de promouvoir des enquêtes contre Jair Bolsonaro."

Benny Briolly, qui a été élu l'année dernière au conseil municipal de Niteroi, dans l'État de Rio, a dû quitter le pays pendant deux semaines après avoir reçu des menaces de mort.

Dans un centre commercial de Belo Horizonte, Mme Salabert a salué des sympathisants lors d'un récent après-midi alors qu'elle trouvait un endroit pour déjeuner. Ses cinq gardes du corps sont restés à proximité alors que des étrangers s'approchaient pour des accolades et des photos.

Salabert, qui a déclaré avoir perdu son emploi de professeur de littérature dans un lycée en 2018 en raison de menaces néonazies, a déclaré qu'un tel harcèlement n'était pas à la hauteur de ses ambitions.

"Vos menaces ne nous intimideront pas", a déclaré Salabert, qui a obtenu en 2020 plus de voix que tout autre candidat au conseil municipal dans l'histoire de Belo Horizonte. "J'ai tout le potentiel pour être la personne la plus votée de l'histoire de ce pays".