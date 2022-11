Lors de la COP27, le Brésilien Lula proposera d'accueillir le futur sommet sur le climat -sources

Lors du sommet de Sharm El Sheikh, Lula prévoit d'annoncer une refonte des politiques environnementales du Brésil et la création d'une nouvelle autorité nationale sur le climat chargée de superviser les efforts de tous les ministères et agences pour lutter contre le réchauffement climatique.

Les sources, qui ont requis l'anonymat pour pouvoir s'exprimer librement, ont déclaré que Lula invitera les Nations Unies à organiser l'une des prochaines COP au Brésil, peut-être en 2025.

Le nouveau président de gauche, qui prendra ses fonctions le 1er janvier, a promis de rétablir le rôle du Brésil en tant qu'acteur important dans les efforts internationaux de lutte contre le changement climatique, après que sa réputation ait été entachée par le président d'extrême droite Jair Bolsonaro.

La destruction de la forêt tropicale brésilienne a atteint son plus haut niveau depuis 15 ans sous Bolsonaro, qui a fait reculer les protections environnementales et a poussé à l'exploitation minière et à l'agriculture commerciale dans la région.

Bolsonaro a stoppé les plans visant à accueillir la COP25 au Brésil en 2019 lorsque, en tant que président élu, il a demandé que la réunion ne se tienne pas dans son pays.

Les Nations unies devraient organiser la COP28 en 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le lieu où se tiendra le sommet de 2024 n'a pas encore été décidé, mais l'Australie a proposé de l'accueillir.

Lula a déclaré mercredi qu'il ne commencera à décider des membres de son cabinet qu'à son retour d'Égypte.

Les écologistes ont acclamé la victoire électorale de Lula le 30 octobre après qu'il ait fait campagne sur des promesses de protéger la forêt amazonienne et de rétablir le leadership brésilien sur le changement climatique.

Lula devrait assister à la deuxième semaine du sommet de la COP27 et il ne fera pas partie de la délégation officielle du gouvernement brésilien à la COP27 car il sera toujours président élu. Bolsonaro ne devrait pas être présent.