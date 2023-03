Lula à la recherche de technologies chinoises en matière de semi-conducteurs et d'investissements à Pékin

Les semi-conducteurs seront l'une des priorités de la visite du président Luiz Inacio Lula da Silva en Chine la semaine prochaine.

Son principal conseiller en politique étrangère, l'ancien ministre des affaires étrangères Celso Amorim, a déclaré que le Brésil ne pouvait pas se permettre de prendre parti dans les tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis. Lors de son voyage, Lula cherchera à obtenir la coopération de la Chine pour favoriser le développement durable et l'économie numérique du Brésil.

Les deux pays se préparent à signer des accords sur le programme sino-brésilien de petits satellites CBERS, lancé en 1988, ainsi que des accords sur la production d'équipements de communication et de microélectronique, a déclaré M. Amorim dans une interview.

Le gouvernement américain a laissé entendre que les associations avec la production de matériel microélectronique chinois ne seraient pas les bienvenues, ce qui pourrait affecter les projets brésiliens de production de semi-conducteurs dans un contexte de pénurie mondiale.

"Je ne prête pas attention aux messages. Si les États-Unis le souhaitent, ils peuvent proposer des conditions plus grandes et meilleures et c'est tout, et nous choisirons les leurs", a déclaré M. Amorim.

"Nous n'avons aucune préférence pour une usine chinoise de semi-conducteurs. Mais s'ils proposent de bonnes conditions, je ne vois pas pourquoi nous refuserions. Nous n'avons pas peur du grand méchant loup", a-t-il commenté, interrogé sur le fait que les États-Unis découragent les accords technologiques avec la Chine.

Le voyage de Lula en Chine intervient moins de deux mois après sa rencontre avec le président américain Joe Biden à la Maison Blanche, alors que Brasilia vise une politique étrangère pragmatique équilibrant les liens avec ses principaux partenaires commerciaux malgré les tensions croissantes entre les deux pays.

M. Amorim a déclaré que le Brésil ne voyait pas le monde divisé entre la Chine et les États-Unis et qu'il n'adopterait pas l'idéologie de l'un ou de l'autre, qu'il s'agisse du "communisme international ou de la guerre des démocraties contre les autocraties".

Le Brésil est reconnaissant du soutien apporté par les États-Unis à son processus démocratique, qui était menacé par les partisans du prédécesseur d'extrême droite de Lula, Jair Bolsonaro, a déclaré M. Amorim.

Mais il a ajouté : "Je ne peux pas conditionner l'endroit où je vais acheter une puce, ou autre chose, à ces valeurs. En fait, la puce n'est pas imprégnée de ces valeurs, elle est sans valeur".

Lula devrait visiter l'usine de Huawei Technologies, le géant chinois des télécommunications présent au Brésil depuis 20 ans.

Fournisseur d'une grande partie de la technologie mobile de quatrième et cinquième génération (4G et 5G) au Brésil, Huawei a vu l'approbation de ses nouvelles technologies suspendue par le gouvernement américain, qui a classé l'entreprise comme un risque pour la sécurité nationale.

Sous la pression de l'administration Trump, Bolsonaro a envisagé d'interdire l'utilisation des équipements Huawei dans le réseau 5G du Brésil, mais a baissé l'idée en raison du lobbying des opérateurs téléphoniques ayant déjà investi dans les équipements chinois, moins chers.