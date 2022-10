Lula devrait se tourner vers des collaborateurs de confiance pour les postes ministériels.

Parmi eux figurent les ténors du Parti des travailleurs Alexandre Padilha et Fernando Haddad, les anciens gouverneurs Wellington Dias et Flavio Dino, ainsi que les nouveaux alliés Simone Tebet et Marina Silva qui ont aidé Lula à vaincre le président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro.

La plupart des spéculations se sont concentrées sur le choix de son ministre des finances, qui sera un signal majeur pour les investisseurs de son engagement envers la discipline fiscale. Si Lula a arrêté son choix, il n'en a pas encore parlé, même à ses proches collaborateurs.

"Il a interdit toute discussion à ce sujet car dans une élection serrée, anticiper les noms pourrait avoir un impact négatif", a déclaré un membre senior du Parti des travailleurs de Lula qui a requis l'anonymat.

Selon des sources au sein de la campagne de Lula, deux prétendants sérieux au poste de ministre des finances sont Padilha, un ancien ministre de la santé, et Haddad, l'ancien maire de Sao Paulo qui a perdu sa course au poste de gouverneur de l'État dimanche.

Ils ont également fait un clin d'œil à Dias, qui, comme Padilha, a participé à des réunions avec des hommes d'affaires pour discuter des plans de Lula pour l'économie. Toutefois, l'une des sources a déclaré que Dias, un ancien gouverneur de Piaui qui a été élu au Sénat, avait plus de chances de devenir le chef de cabinet de Lula.

Un autre assistant de Lula a déclaré qu'Aloizio Mercadante, le coordinateur du programme électoral de Lula qui a rendu les marchés financiers méfiants avec ses propositions interventionnistes, serait un nom plus fort pour le ministre de la planification que pour le ministre des finances.

DARLING DU MARCHÉ

Un autre candidat dans le panorama, accueilli avec une spéculation avide de la part des investisseurs, est le chouchou du marché Henrique Meirelles, un ancien banquier que Lula a nommé gouverneur de la banque centrale au début de sa première présidence en 2003.

Meirelles était ministre des finances dans le gouvernement qui a remplacé la présidente destituée Dilma Rousseff en 2016, s'attirant l'ire durable de certains membres du Parti des travailleurs.

Lula n'a pas publié les détails de ses plans économiques ou la façon dont il paierait pour étendre des prestations sociales plus généreuses l'année prochaine. Cela nécessiterait de modifier le plafond constitutionnel des dépenses du Brésil, ce qui a donné lieu à de nombreuses spéculations sur l'engagement de Lula en matière de discipline budgétaire.

Flavio Dino, l'ancien gouverneur de Maranhao qui a également remporté un siège au Sénat, a de grandes chances de faire partie du Cabinet et pourrait être le ministre de la justice de Lula, selon les sources.

Tebet, une sénatrice centriste qui s'est classée troisième dans la course présidentielle avant de faire campagne pour Lula lors de son second tour contre Bolsonaro, sera probablement récompensée par un poste au Cabinet.

Elle serait un bon choix pour le poste de ministre de l'agriculture, selon les sources, car elle vient de l'État agricole du Mato Grosso do Sul, bien qu'elle ait déclaré publiquement qu'elle préférerait être ministre de l'éducation.

Marina Silva, qui était la ministre de l'environnement de Lula lorsqu'il a accédé à la présidence en 2003, mais s'est brouillée avec son gouvernement et a quitté en 2008 pour fonder le Parti vert du Brésil, a également fait campagne pour lui contre Bolsonaro. Des sources ont indiqué qu'elle devrait assumer un nouveau rôle gouvernemental consistant à coordonner la lutte contre le changement climatique en promouvant un développement économique "vert".