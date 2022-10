Lula envisage de renégocier largement la dette des consommateurs brésiliens, selon un conseiller

L'économiste Guilherme Mello, qui conseille le Parti des travailleurs de Lula, a déclaré à Reuters que le gouvernement garantirait partiellement les renégociations de dettes non bancaires à hauteur de 95 milliards de reais (18,2 milliards de dollars), telles que les factures d'électricité, d'eau, de détail et de téléphone, pour les consommateurs gagnant jusqu'à 3 600 reais (677 dollars) par mois.

La première étape du programme proposé, appelé "Desenrola Brasil", consisterait à créer des bureaux de crédit centralisant les données sur ces dettes de consommation afin de coordonner les remises des créanciers. Les dettes renégociées seraient partiellement couvertes par un fonds de garantie gouvernemental de 7 à 16 milliards de reais, a déclaré M. Mello.

"Ce sont des montants très raisonnables pour la contribution du gouvernement", a-t-il ajouté. "Vous pouvez avoir une conception basée sur les crédits d'impôt dont bénéficient les banques, vous avez plusieurs possibilités pour concevoir ce fonds."

Les détails du plan, largement décrit dans la plateforme présidentielle de gauche de Lula, interviennent après que le président sortant de droite Jair Bolsonaro a annoncé un programme de renégociation de la dette pour quelque 4 millions de clients de la banque publique Caixa Econômica Federal.

Près de 70 millions de Brésiliens ont été mis sur la liste noire des agences d'évaluation du crédit après que la pandémie et l'inflation galopante ont grevé le budget des familles, pesant sur un rebond économique.

M. Mello, qui dirige l'équipe chargée de rédiger les propositions économiques pour Lula au sein du groupe de réflexion de gauche Perseu Abramo, a déclaré que le gouvernement fixerait un rabais minimum pour la renégociation des dettes dans le cadre du programme et donnerait la priorité aux créanciers proposant un allégement plus important. Il a déclaré que les calculs préliminaires pour le fonds de garantie supposaient un taux de défaut de 25% et une remise de 30 à 70% sur les dettes.

Les conseillers conçoivent le programme en se concentrant initialement sur les dettes non bancaires, car elles représentent 72 % du passif total des ménages, a-t-il dit. Mais ils étudient également des stratégies visant à encourager la restructuration de la dette bancaire à des taux d'intérêt plus bas en réduisant les dépôts obligatoires des créanciers.

(1 $ = 5,3189 reais)