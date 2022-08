Lula envisage un renforcement progressif du programme d'aide sociale brésilien, selon un assistant

Lula, qui a lancé l'emblématique programme d'aide sociale Bolsa Familia en tant que président de 2003 à 2010, a donné peu de détails pour étayer ses promesses d'étendre le système actuel, rebaptisé Auxilio Brasil par son rival électoral, le président sortant Jair Bolsonaro.

Bolsonaro a augmenté les paiements d'Auxilio Brasil pour les Brésiliens les plus pauvres à 600 reais par mois jusqu'à la fin de cette année, contre 400 reais auparavant. Lui et Lula promettent tous deux de trouver des fonds pour maintenir les paiements plus généreux en 2023, pour un coût annuel de quelque 160 milliards de reais.

Au-delà de cela, le gauchiste Lula, qui devance l'extrême droite Bolsonaro de deux chiffres avant l'élection du 2 octobre selon la plupart des sondages d'opinion, cherche des moyens d'étendre le programme, a déclaré l'ancienne ministre du développement social Tereza Campello.

"Notre première priorité serait de trouver des ressources pour garantir les paiements de 600 reais", a déclaré Campello, qui dirige les études pour les nouvelles propositions de Lula en matière d'aide sociale. "Après cela, nous proposons un projet qui viendrait étape par étape".

L'une des premières priorités serait des allocations variables en fonction de la taille de la famille, comme un paiement mensuel supplémentaire de 150 reais par enfant jusqu'à 6 ans. Cette allocation par enfant augmenterait le coût du programme d'environ 11,5 % pour atteindre 178 milliards de reais (34,38 milliards de dollars), a-t-elle déclaré.

Mme Campello a souligné que toute expansion se ferait par étapes, en fonction de l'espace disponible dans le budget 2023, alors que l'équipe économique de Lula s'efforce de comprendre l'état des finances publiques.

"Nous ne connaissons toujours pas la véritable situation fiscale".

(1 $ = 5,1883 reais)