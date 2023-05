La deuxième responsable du Fonds monétaire international a déclaré mercredi qu'elle voyait des risques importants que l'inflation reste élevée ou s'accélère dans de nombreux marchés émergents. 2 du Fonds monétaire international (FMI) a déclaré mercredi qu'elle voyait des risques importants que l'inflation reste élevée ou s'accélère dans de nombreux marchés émergents et a exhorté les banques centrales à maintenir des politiques monétaires strictes.

La première directrice générale adjointe du FMI, Gita Gopinath, a déclaré lors d'une conférence organisée par la Banque centrale du Brésil que les marchés étaient probablement "trop optimistes" quant à ce qu'il faudrait faire pour réduire l'inflation dans les marchés émergents.

"Malgré des signes encourageants, je suis préoccupée par le fait que les pressions sur les prix semblent bien ancrées dans de nombreuses économies et que les risques d'inflation à la hausse sont importants", a-t-elle déclaré dans des remarques préparées pour l'événement.

"Les banques centrales doivent rester déterminées à maintenir des politiques rigoureuses et reconnaître qu'un resserrement monétaire insuffisant aujourd'hui pourrait nécessiter des actions encore plus douloureuses à l'avenir", a-t-elle ajouté. C'est une leçon tirée de la période de forte inflation des années 1970 et elle "s'applique tout à fait aujourd'hui", a déclaré Mme Gopinath.

Elle a ajouté que les restrictions budgétaires pouvaient soutenir la lutte contre l'inflation menée par les banques centrales et que les outils financiers pouvaient améliorer les compromis en cas de tensions financières prononcées, à condition d'être utilisés de manière judicieuse.

Mme Gopinath a déclaré que les économies de marché émergentes ont maintenu leur croissance ces dernières années, aidées par des cadres de politique monétaire solides et des réformes qui ont réduit les risques de crédit et de change.

Toutefois, ces pays sont toujours confrontés à des "risques considérables de détérioration" liés au resserrement de la politique monétaire dans les économies avancées, et les conditions pourraient "s'aggraver de manière significative", a-t-elle déclaré. Les hausses de taux aux États-Unis, par exemple, se sont produites dans des conditions encore favorables, mais cela pourrait changer dans la période à venir, a-t-elle ajouté.

Mme Gopinath a déclaré qu'elle était moins optimiste que les marchés quant à la baisse de l'inflation dans les marchés émergents, étant donné qu'elle a été étonnamment élevée et persistante, et qu'elle a souvent augmenté plus rapidement que prévu.

L'inflation dans les services a été forte et le resserrement de la politique n'a pas refroidi les marchés du travail de manière significative, la croissance des salaires restant robuste dans de nombreuses économies de marché émergentes.

Elle a indiqué que plusieurs facteurs pouvaient contribuer à la rigidité de l'inflation, notamment la demande refoulée due à la pandémie, le déplacement de la demande des biens vers les services et une diminution de la production potentielle et de l'emploi.

Étant donné le peu de précédents historiques de baisse de l'inflation à partir de niveaux très élevés sans ralentissement économique significatif, Mme Gopinath a déclaré que les marchés du travail et l'activité "assez forts" laissaient présager "une pression considérable à la hausse sur l'inflation".

Elle a ajouté que les entreprises pourraient répercuter la hausse des coûts au lieu de l'absorber dans leurs marges bénéficiaires et que les travailleurs pourraient exiger d'être remboursés pour les pertes salariales réelles. En d'autres termes, plus l'inflation restera élevée, plus il sera difficile de la faire baisser et plus la contraction de la production sera importante.

Ces défis sont mondiaux, mais les risques sont accrus pour les marchés émergents, a déclaré M. Gopinath, soulignant la nécessité pour les autorités de ces pays de continuer à renforcer leurs cadres de politique monétaire, budgétaire et financière.