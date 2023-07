Principal Financial Group souhaite plus de clarté sur les baisses de taux d'intérêt attendues au Brésil avant de recommander les actions de la plus grande économie d'Amérique latine, a déclaré à Reuters un haut responsable de son activité de gestion d'actifs.

Avec le ralentissement de l'inflation globale annuelle à son plus bas niveau depuis près de trois ans, la banque centrale du Brésil devrait commencer à réduire les coûts d'emprunt de 13,75 %, son plus haut niveau depuis six ans, lors de la réunion des décideurs politiques qui se tiendra les 1er et 2 août.

Les économistes ne sont toutefois pas d'accord sur l'ampleur de la réduction attendue en août du taux d'intérêt de référence, ni sur les mesures que la banque centrale mettra en œuvre à l'avenir.

"Aujourd'hui, nous sommes au Brésil à pondération égale, mais nous surveillons de près le rythme de l'assouplissement prévu par la banque centrale pour 2024", a déclaré Todd Jablonski, directeur des investissements chez Principal Asset Management.

"En fait, je suis plutôt favorable aux actions brésiliennes", a-t-il fait remarquer. "Si je savais avec un peu plus de certitude combien de baisses de taux auront lieu, à quel rythme, et même la clarté de la trajectoire, je pense que cela ferait partie des raisons de surpondérer potentiellement le Brésil."

Cette décision ferait du Brésil, où Principal possède le gestionnaire d'actifs Claritas, une zone d'opportunité pour l'investissement en actions.

Les "achats" d'actions actuels de Principal, qui gère plus de 660 milliards de dollars dans le monde, comprennent le Mexique, deuxième économie d'Amérique latine, qui a bénéficié de la tendance à la délocalisation, ainsi que certaines "poches" d'Europe et d'Asie, notamment le Japon, la Corée du Sud et Singapour.

Dans l'ensemble, cependant, le groupe recommande de réduire l'exposition aux actions au profit des titres à revenu fixe, un point de vue soutenu par sa prévision d'une légère récession mondiale au quatrième trimestre, due à un ralentissement de l'économie américaine.

"Certains ont déclaré que le portefeuille 60/40 était mort", a déclaré M. Jablonski, faisant référence à la stratégie consistant à se protéger contre les baisses du marché en investissant 60 % en actions et 40 % en obligations.

"Mais la corrélation entre les actions et les obligations diminue, et le 60/40 est donc tout à fait sain, vivant et en bonne santé. (Reportage de Gabriel Araujo ; Rédaction de Sharon Singleton)