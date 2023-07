Directeur général de Banco Santander SA, Hector Grisi :

* S'ATTEND À CE QUE LE NII SOIT PLUS ÉLEVÉ AU BRÉSIL AU SECOND SEMESTRE 2023 QU'AU PREMIER SEMESTRE, CE QUI ENTRAÎNERA UNE STAGNATION DE LA PERFORMANCE EN 2023

* SEES SUBSTANTIAL IMPROVATION IN NII IN BRAZIL IN 2024