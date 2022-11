Trois morts, au moins huit blessés dans une fusillade dans une école au Brésil

Les attaques ont eu lieu vers 10 heures, heure locale (1300 GMT), dans la petite ville d'Aracruz, située à environ 80 kilomètres (50 miles) au nord de la capitale de l'État, Vitoria.

Les autorités ont déclaré qu'un adolescent non identifié en tenue militaire avait ouvert le feu dans deux écoles, une privée et une publique, et qu'il était toujours porté disparu en début d'après-midi.

La police locale a déclaré qu'elle soupçonnait initialement que le tireur était un élève de l'une des écoles attaquées, mais le chef de la sécurité publique d'Espirito Santo, Marcio Celante, a déclaré aux journalistes que cela n'avait pas été confirmé.

Le bureau de la sécurité publique a déclaré dans un communiqué que la police et les secouristes s'occupaient des blessés tout en continuant à rechercher le tireur.

Une personne blessée a dû être transportée par hélicoptère à Serra, une plus grande ville située à environ 60 km au sud d'Aracruz.

Le gouverneur d'Espirito Santo, Renato Casagrande, a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et a déclaré que toutes les forces de sécurité locales avaient été engagées dans l'enquête.

Le président élu Luiz Inacio Lula da Silva a qualifié cette tragédie de "tragédie absurde".

"J'offre mon soutien au gouverneur Casagrande pour enquêter sur l'affaire et réconforter les communautés entourant les deux écoles touchées", a déclaré Lula, qui prendra la relève du président Jair Bolsonaro le 1er janvier.