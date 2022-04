Un sondage brésilien montre que Bolsonaro a réduit de moitié l'avance de Lula en un mois

L'enquête d'opinion réalisée par PoderData montre que Lula recueille 40% des intentions de vote contre 35% pour Bolsonaro si l'élection d'octobre avait lieu mercredi. À la mi-mars, lorsque l'ancien ministre de la justice de Bolsonaro était encore en lice, Lula bénéficiait également d'un soutien de 40 %, mais le président sortant n'attirait que 30 %.

Dans un second tour simulé, Lula battrait Bolsonaro de 47 % à 38 %, soit seulement neuf points de pourcentage, selon PoderData, en baisse par rapport à l'avantage de 14 points observé il y a un mois et à l'écart de 22 points au début de 2022.

D'autres enquêtes réalisées par de grands instituts de sondage ont également montré que l'avantage de Lula s'érode progressivement, même si elles le montrent avec une avance plus confortable. À la mi-mars, Datafolha plaçait Lula en tête du premier tour avec 17 points de pourcentage, contre 26 en décembre.

Selon PoderData, Bolsonaro a gagné 3 points depuis que l'ancien juge Sergio Moro, qui a quitté son poste de ministre de la justice en 2020, a déclaré qu'il se retirait de la course, ce qui a conduit l'institut de sondage à exclure son nom de l'enquête.

PoderData, la branche sondage du site d'information Poder360, a déclaré que Lula a une nette avance sur Bolsonaro dans le nord-est plus pauvre du Brésil, mais le président est en tête dans la ceinture agricole du centre-ouest et dans le nord du Brésil.

L'écart entre les intentions de vote pour Lula et Bolsonaro se situe dans la marge d'erreur dans le sud et le sud-est du Brésil, plus riches.

PoderData a interrogé 3 000 électeurs par téléphone dans tout le pays entre le 10 et le 12 avril. La marge d'erreur du sondage est de 2 points de pourcentage en plus ou en moins.