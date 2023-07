Un groupe d'écoliers brésiliens enlève avec joie des morceaux de plastique et des déchets sur le sable d'une plage de Rio de Janeiro au cours d'une sortie destinée à leur apprendre l'importance de la protection de l'environnement.

Leur école, appelée Notre-Dame, est située sur la plage d'Ipanema, haut lieu touristique de la ville, et vient de recevoir le label "École bleue" de l'agence culturelle des Nations unies, l'UNESCO, dans le cadre d'une initiative visant à protéger l'océan Atlantique.

Ce timbre récompense les programmes scolaires mis en place dans le monde entier pour protéger les océans.

Cette initiative intervient à un moment où les scientifiques craignent que plus de 90 % des ressources alimentaires marines de la planète soient menacées par des changements environnementaux tels que la hausse des températures et la pollution.

"Il s'agit d'éduquer, de sensibiliser, de former une génération qui comprend que nous avons besoin de l'océan pour continuer à exister en tant qu'espèce sur cette planète", explique Ricardo Gomes, directeur de l'ONG Instituto Mar Urbano.

Le timbre prend en compte 16 pays situés près de l'océan Atlantique et suit l'initiative de l'ONU "La décennie des sciences de la mer au service du développement durable", qui a débuté en 2021 et s'achèvera en 2030.

En collaboration avec l'ONG Instituto Mar Urbano, l'école Notre-Dame propose actuellement des activités visant à sensibiliser les enfants de tous âges à la préservation des plages urbaines.

L'UNESCO s'est félicitée de cette initiative qui incite les enfants à s'intéresser à l'océan et à son rôle dans la production d'oxygène, la régulation du climat et la vie de la planète, a déclaré Fabio Eon, coordinateur de l'UNESCO pour les sciences sociales et naturelles au Brésil.

À Ipanema, les écoliers jouent sur le rivage de la célèbre plage tout en nettoyant.

"J'ai adoré", a déclaré Maria Carolina Sampaio, élève de Notre Dame âgée de 8 ans, "parce que nous avons nettoyé les déchets sur la plage et s'ils sont allés dans l'océan".