Widerimage : Alors que les factures d'épicerie s'envolent, les Brésiliens affamés pourraient sceller le sort de Bolsonaro

L'inflation galopante et les retombées de la pandémie ont poussé l'insécurité alimentaire ici à des niveaux presque insoupçonnés il y a dix ans. Un Brésilien sur trois déclare avoir lutté récemment pour nourrir sa famille.

En retard dans les sondages et désireux de proposer un soulagement, le président Jair Bolsonaro a dribblé les règles budgétaires pour augmenter le principal programme d'aide sociale du Brésil de 50 % jusqu'à la fin de l'année.

Mais cela n'a pas réussi à faire bouger l'aiguille jusqu'à présent. Les enquêtes d'opinion montrent que son soutien parmi les Brésiliens les plus pauvres est stable ou en baisse depuis le début des versements plus généreux.

Les bénéficiaires de l'aide sociale interrogés par Reuters dans une demi-douzaine d'États étaient réticents à donner à Bolsonaro le crédit pour les avantages de l'année électorale qui expirent. La plupart d'entre eux ont déclaré qu'ils soutenaient son rival de gauche, l'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, qui a réduit la faim et l'extrême pauvreté grâce à un boom des matières premières pendant sa présidence de 2003 à 2010.

Dans les bidonvilles des villes brésiliennes, des familles luttent pour se nourrir alors que la faim augmente dans la puissance exportatrice de produits alimentaires.

"Nous sommes les oubliés. Il n'y a pas de déjeuner aujourd'hui", déclare Dona Monica dans une "favela" appelée Arco Iris (Arc-en-ciel), au bord d'une rivière qui sent les égouts et l'urine dans la ville de Recife, au nord-est du pays, où la dengue sévit.

Dans le centre de Sao Paulo, la plus grande ville du Brésil, Carla Marquez vit dans une chambre payée par une église avec son mari Carlos Henrique Mendes, 25 ans, et sa fille de 5 ans. "Nous n'avons pas acheté de nourriture depuis des lustres. Les prix sont absurdement élevés. Je n'ai rien à lui donner", dit en larmes la mère de 36 ans.

CARTE DE LA FAIM DE L'ONU

Les élections brésiliennes semblent être un autre exemple de la flambée de l'inflation alimentaire mondiale qui perturbe les titulaires, mais la faim fait son retour dans la plus grande économie d'Amérique latine depuis une bonne partie de la décennie.

Il y a tout juste huit ans, le Brésil a atteint plus tôt que prévu l'objectif fixé par les Nations Unies pour éliminer la malnutrition généralisée. Depuis lors, la part des Brésiliens qui déclarent ne pas avoir pu nourrir leur famille au cours des 12 derniers mois a plus que doublé pour atteindre 36 %, selon le groupe de réflexion de la Fondation Getulio Vargas (FGV).

Il en résulte un consensus au sein de l'establishment politique brésilien selon lequel le pays a besoin d'un filet de sécurité sociale plus solide. Presque tous les principaux partis et candidats ont soutenu l'octroi d'allocations d'urgence en espèces à 20 millions de familles, dont bénéficie environ un Brésilien sur quatre, ce qui en fait l'un des programmes d'aide sociale les plus étendus au monde.

Marcelo Neri de FGV dit qu'il n'a jamais vu la faim si centrale dans le débat électoral.

"L'ensemble du spectre politique parle d'insécurité alimentaire, l'accent est mis partout", a-t-il déclaré.

Bolsonaro et Lula promettent tous deux qu'ils travailleront à prolonger le programme d'aide sociale plus généreux de cette année, voire à l'étendre. Ni l'un ni l'autre n'a expliqué comment ils financeraient cette mesure, mais les analystes estiment qu'elle signifierait la fin d'une limite de dépenses constitutionnelle qui a défini la politique fiscale au cours des six dernières années.

LULA EN TÊTE DE LA COURSE

Les sondages d'opinion montrent que Bolsonaro a réussi à réduire l'avantage de Lula plus tôt dans l'année en augmentant Auxilio Brasil et en travaillant à la réduction des coûts du carburant, mais Lula a recommencé à s'éloigner au cours des deux dernières semaines.

L'avance de Lula dans les sondages s'est élargie à 17 points de pourcentage dans une enquête de l'institut de sondage IPEC publiée lundi, avant le vote du premier tour de dimanche, avec 48% du soutien des électeurs contre 31% pour Bolsonaro. Le sondage a montré que Lula pourrait l'emporter haut la main, avec 52% des intentions de vote, sans compter les abstentions et les votes nuls.

Si la course va jusqu'à un second tour, Lula l'emporterait par 54% des voix contre 35% pour Bolsonaro, selon le sondage de l'IPEC, dont la marge d'erreur est de 2 points de pourcentage.

"L'aide n'a pas généré l'effet escompté par le gouvernement. L'augmentation a été perçue par les gens comme une manœuvre électorale et ils rejettent ce stratagème", a déclaré à Reuters le sondeur Felipe Nunes, de Quaest Pesquisa e Consultoria.

L'économiste de FGV Neri a convenu que la crédibilité de Lula est plus élevée parmi les pauvres du Brésil, car les mesures d'aide sociale de Bolsonaro ont été erratiques. Le gouvernement a réduit puis suspendu l'aide d'urgence après la pandémie de COVID-19, et lorsque l'aide sociale a été rétablie, c'était à une valeur inférieure, a-t-il dit.

Pendant ce temps, les prix des denrées alimentaires ont continué à augmenter, poussés par les coûts du carburant et du transport, et ont augmenté de 9,83 % sur l'année.

"Les gens disent que Bolsonaro aide. Mais il donne et puis reprend. C'était bien mieux avec Lula", a déclaré Luciana Messias dos Santos, 29 ans.

Dans sa cabane en bois d'Estrutural, la plus grande favela de Brasilia, elle a dû adapter sa cuisinière pour cuisiner avec du bois comme combustible car le gaz est trop cher.

Bolsonaro a nié que la faim soit devenue un problème critique au Brésil, irrité par l'importance prise par la question de la faim dans la campagne électorale.

"La faim au Brésil ? Elle n'existe pas de la manière dont elle est rapportée", a-t-il déclaré en août. La semaine dernière, son ministre de l'économie, Paulo Guedes, s'est attaqué à une enquête du réseau Penssan selon laquelle 33 millions de personnes risquent de mourir de faim. "C'est un mensonge. C'est faux. Ce ne sont pas les chiffres", a-t-il déclaré.

À Rio de Janeiro, Carla Feliciano, 38 ans, bénéficiaire de l'aide sociale, dit qu'elle survit en ramassant des fruits et des légumes dans les bennes à ordures à l'extérieur du marché municipal. Elle dit que la vie est devenue très difficile après la pandémie sous le gouvernement Bolsonaro.

"L'aide sociale ou pas ne fait aucune différence. Je vote pour Lula. Je mourrai en tant que partisane de Lula", a-t-elle déclaré.

L'AIDE SOCIALE COMME STRATAGÈME ÉLECTORAL

Le revenu moyen des Brésiliens pauvres est tombé aux niveaux d'il y a 10 ans, creusant les inégalités sociales criantes du pays.

Bolsonaro s'est concentré sur l'obtention des votes dont il a besoin pour être réélu, une tâche difficile face à Lula, dont le programme d'aide sociale conditionnel de transfert d'argent appelé Bolsa Familia a sorti des millions de personnes de la pauvreté lorsqu'il était au pouvoir.

Bolsonaro a rebaptisé le programme Auxilio Brasil pour mettre fin à l'association de l'aide sociale avec Lula, mais cela n'a pas apporté les dividendes électoraux qu'il espérait.

"Bolsonaro a essayé de jouer cette carte, mais cela ne l'aidera pas", a déclaré Carlos, le mari de Carla, qui se débrouille pour ramasser des cartons usagés dans les rues de Sao Paulo. Il dit qu'il votera pour Lula et son Parti des travailleurs. Sa femme n'en est pas si sûre.

Edilene Alves, qui vit dans une tente avec ses enfants et petits-enfants à un demi-mile de la place présidentielle à Brasilia, dit qu'elle voit clair dans le stratagème de Bolsonaro.

La méfiance à l'égard des motivations de Bolsonaro qu'éprouvent Carlos et Edilene est reprise par les Brésiliens à faible revenu, de Porto Alegre, dans le sud profond, à Salvador et Recife, dans le nord-est.

"Ils nous prennent pour des idiots. Augmenter l'aide sociale de 400 reais (76,05 $) à 600 reais ne sert à rien quand les prix des supermarchés ont tellement augmenté", a déclaré Edilene, une migrante du Nordeste pauvre du Brésil. "Les gens vont mourir de faim".

(1 $ = 5,2599 reais)