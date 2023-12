Air France KLM est confiante dans les perspectives du marché brésilien en 2024, a déclaré mardi un dirigeant de la compagnie, après une année de bons résultats, notamment des coefficients de remplissage élevés et une forte demande.

La compagnie exploite 39 vols hebdomadaires au Brésil, dont 25 sur Air France et 14 sur KLM. C'est moins que les 44 vols hebdomadaires d'avant la pandémie de COVID-19, mais plus que les 32 de l'année dernière.

"Nous sommes confiants dans le potentiel du Brésil pour 2024", a déclaré à la presse Manuel Flahault, directeur général de France KLM pour l'Amérique du Sud, soulignant que le marché brésilien s'est avéré "très résistant".

Air France propose des vols entre Paris et Sao Paulo, Rio de Janeiro et Fortaleza, ainsi qu'une liaison entre Belem et Cayenne, la capitale de la Guyane française. KLM propose des vols entre Amsterdam et Rio de Janeiro, Sao Paulo et Fortaleza.

Qatar Airways - qui a augmenté ses services Sao Paulo-Doha - et la compagnie chilienne Latam, qui a récemment repris la tête du trafic États-Unis-Brésil pour la première fois depuis la pandémie, sont également optimistes à l'égard du Brésil.

Air France a enregistré un taux de remplissage moyen de 91,4 % en octobre sur les vols reliant le Brésil et l'Europe, tandis que le taux de remplissage de KLM était de 91,3 %, a déclaré M. Flahault.

Le transporteur se concentre sur le maintien de ces chiffres élevés pour la nouvelle année. "Les premiers signes pour les premier et deuxième trimestres sont positifs", a déclaré le dirigeant.

Toutefois, il pourrait être difficile pour la compagnie d'étendre ses liaisons à court terme, car elle est confrontée au problème de la disponibilité des avions, les avionneurs retardant les livraisons en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement.

La pénurie de pilotes consécutive à la pandémie a également freiné les projets d'expansion, a ajouté M. Flahault.

Air France KLM a également un partenariat commercial avec la compagnie brésilienne Gol, qui a récemment été prolongé de 10 ans. (Reportage de Gabriel Araujo ; Rédaction de Richard Chang)