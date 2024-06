BANQUE CENTRALE DU BRÉSIL : LA DÉCISION D'INTERROMPRE LE CYCLE D'ASSOUPLISSEMENT EST DUE À UN SCÉNARIO MONDIAL INCERTAIN, À UNE ACTIVITÉ RÉSILIENTE AU BRÉSIL, À DES PROJECTIONS D'INFLATION PLUS ÉLEVÉES ET À DES ANTICIPATIONS D'INFLATION NON ANCRÉES