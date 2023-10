Boeing a ouvert mardi un centre de technologie et d'ingénierie au Brésil, dans le but d'étendre sa présence mondiale et de profiter de l'expertise d'un pays qu'il considère comme un leader dans la production de carburant aéronautique durable (SAF).

Cette initiative intervient plus de trois ans après l'abandon d'un accord d'un milliard de dollars visant à racheter la division commerciale de l'avionneur local Embraer. Boeing considère que les deux entreprises sont alignées sur l'objectif de développement de l'écosystème aérospatial brésilien.

"C'est pour nous un lieu logique d'investissement", a déclaré Brendan Nelson, président mondial chargé de la stratégie et des opérations en dehors des États-Unis.

Le Brésil, a-t-il ajouté, dispose d'ingénieurs hautement qualifiés et est bien placé pour mener les efforts de décarbonisation du secteur. "Il s'agit d'un investissement à long terme", a déclaré M. Nelson à Reuters.

L'industrie du transport aérien s'est fixé l'objectif ambitieux d'atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050, ce à quoi le constructeur d'avions s'est engagé, et Boeing estime que le Brésil a le potentiel nécessaire pour devenir l'un des principaux acteurs mondiaux sur le marché des SAF.

L'objectif de décarbonisation dépend en grande partie du développement et de l'augmentation de la production de SAF à partir de ressources renouvelables telles que les huiles végétales ou les déchets. Le Brésil est un leader mondial dans le domaine des biocarburants tels que l'éthanol.

Le nouveau centre technologique de la société à Sao Jose dos Campos, la ville près de Sao Paulo où se trouve le siège d'Embraer, emploie environ 500 personnes, selon Boeing, dont le principal client aérien brésilien est Gol.

L'avionneur n'a pas précisé le montant de ses investissements au Brésil.

L'expansion de Boeing dans ce pays d'Amérique du Sud a conduit deux groupes nationaux de défense et d'industrie aérospatiale à poursuivre l'entreprise américaine en justice pour avoir embauché des talents locaux, ce qui, selon eux, nuit à l'industrie brésilienne. Les deux groupes comptent Embraer parmi leurs membres,

Boeing a défendu sa décision, affirmant que sa présence stimulerait l'écosystème aérospatial brésilien.

"Nous ne sommes pas en concurrence avec Embraer pour leur marché. Nous sommes en concurrence sur des marchés différents", a déclaré Landon Loomis, président de Boeing pour l'Amérique latine et les Caraïbes, soulignant que les deux entreprises partagent également des intérêts communs, notamment en matière de durabilité et de sécurité.

La division commerciale d'Embraer se concentre sur les jets régionaux, tandis que Boeing fabrique des avions plus gros. (Reportage de Gabriel Araujo ; Rédaction de David Gregorio)